Así quedaron compuestos los ocho grupos de la Copa Sudamericana 2026

Estos son los ocho grupos de la Copa Sudamericana 2026, de acuerdo con el sorteo realizado este jueves en la sede la Conmebol, en Luque, vecina a Asunción:

Grupo A



América de Cali (COL)

Tigre (ARG)

Macará (ECU)

Alianza Atlético (PER)

Grupo B



Atlético Mineiro (BRA)

Cienciano (PER)

Academia Puerto Cabello (VEN)

Juventud de Las Piedras (URU)

Grupo C



Sao Paulo (BRA)

Millonarios (COL)

Boston River (URU)

O'Higgins (CHI)

Grupo D



Santos (BRA)

San Lorenzo (ARG)

Deportivo Cuenca (ECU)

Recoleta (PAR)

Grupo E



Racing Club (ARG)

Caracas FC (VEN)

Independiente Petrolero (BOL)

Botafogo (BRA)

Grupo F



Gremio (BRA)

Palestino (CHI)

Montevideo City Torque (URU)

Deportivo Riestra (ARG)

Grupo G



Olimpia (PAR)

Vasco da Gama (BRA)

Audax Italiano (CHI)

Barracas Central (ARG)

Grupo H



River Plate (ARG)

Red Bull Bragantino (BRA)

Blooming (BOL)

Carabobo (VEN)



En desarrollo...