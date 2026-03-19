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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Así quedaron compuestos los ocho grupos de la Copa Sudamericana 2026

Así quedaron compuestos los ocho grupos de la Copa Sudamericana 2026

El sorteo de la fase de grupos se celebró este jueves 19 de marzo de 2026. Así quedaron los grupos.

sorteo surameicana.png
Grupos de la Copa Sudamericana 2026.
Foto: AFP.
Por: AFP
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Actualizado: 19 de mar, 2026

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