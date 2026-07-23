FCF renueva el contrato de Néstor Lorenzo como técnico de la Selección Colombia

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) anunció este jueves 23 de julio la renovación del contrato de Néstor Lorenzo como director técnico de la Selección Colombia Masculina de Mayores, con lo que ratifica su respaldo al proceso liderado por el entrenador argentino desde 2022.

La decisión fue adoptada por el Comité Ejecutivo de la FCF durante una reunión celebrada en Bogotá, en la que se oficializó la continuidad del estratega al frente del combinado nacional.

Néstor Lorenzo // Foto: AFP

Lorenzo asumió la dirección técnica de la Selección Colombia en 2022 y, desde entonces, ha consolidado un proceso que dejó como principales resultados un invicto de 28 partidos, el subcampeonato de la Copa América 2024 y la clasificación de la Tricolor a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Según el balance entregado por la Federación, el técnico argentino ha dirigido un total de 51 encuentros entre compromisos oficiales y amistosos. En ese periodo, registra 31 victorias, 12 empates y 8 derrotas.



Con la renovación del contrato, la Federación Colombiana de Fútbol reafirmó su confianza en el proyecto deportivo encabezado por Lorenzo, quien continuará al frente de la preparación del equipo nacional de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026 y los próximos compromisos internacionales.

Así le fue a Colombia en el Mundial de 2026

En el Mundial de la FIFA 2026, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo superó la fase de grupos y avanzó a la primera ronda de eliminación directa, donde fue eliminado por Suiza.

En los dieciseisavos de final, Colombia venció 1-0 a Ghana, resultado que le permitió instalarse entre las 16 mejores selecciones del campeonato. Posteriormente, en los octavos de final, empató 0-0 con Suiza durante el tiempo reglamentario y la prórroga, pero cayó 4-3 en la definición por penales, despidiéndose del torneo.

La eliminación puso fin a la participación de la Tricolor en la cita mundialista y dejó un balance de una clasificación a la fase eliminatoria, aunque sin lograr igualar la campaña de Brasil 2014, cuando el seleccionado nacional alcanzó por primera vez los cuartos de final de una Copa del Mundo.