¿Néstor Lorenzo se va de la Selección Colombia? Hablan de ofertas por el argentino

A dos días de que termina la Copa Mundial de la FIFA, el entorno de la Selección Colombia sigue dando de qué hablar tras la eliminación en octavos de final a manos de Suiza en tanda de penales. Una situación que, lamentablemente, puso en vilo el nivel de Néstor Lorenzo al mando del equipo, al menos para los hinchas que quedaron descontentos con el resultado.

El contrato del argentino con la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) termina el próximo 31 de julio y, según rumores, la idea inicial sería renovar el vínculo del entrenador con el equipo para las próximas Eliminatorias y la Copa América, pensando en llegar al Mundial del 2030.

"Es cierto lo que se ha dicho en prensa, estuvimos en conversaciones un par de días. Ahí lo que viene es que toca esperar el tema legal del Comité Ejecutivo de la Federación, vamos a estar en contacto en estos días, Ramón estará estos días en el cierre del Mundial y la otra semana se quedó de hablar de nuevo", reveló Gol Caracol en una charla que sostuvo con alguien de la FCF sobre el tema Lorenzo.

Néstor Lorenzo // Foto: AFP

¿Ofertas por Néstor Lorenzo en el exterior?

No obstante, esta misma fuente le aseguró a Gol Caracol que el futuro de Lorenzo no se encuentra 100 % asegurado, pues, según comentaron, conocieron que el cuerpo técnico del argentino tendría ofertas de Medio Oriente y Europa, pero que por ahora no han llegado a algo formal.



"Según nos hemos enterado y después del Mundial 2026, al profesor Lorenzo y a su entorno lo han sondeado desde otras federaciones en el exterior. Nos dicen que unas son de Europa y también de Medio Oriente", indicaron.

En ese orden de ideas, el futuro de Lorenzo en la Selección Colombia no se ha definido en su totalidad y se espera que, en los próximos días, desde la FCF se conozca si continúa o no al mando de la Tricolor.