España y Argentina: un historial parejo antes de la gran final del Mundial

España y Argentina, que jugarán este domingo en Nueva York la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, mantienen una igualdad total en sus enfrentamientos, seis victorias para cada una y dos empates, pero el único partido de competición oficial entre ellas, jugado en el Mundial de Inglaterra 1966, cayó del lado argentino.

La final del domingo se convierte así en la auténtica Finalissima, un duelo entre los vigentes campeones de Europa y América previsto para marzo pasado que no llegó a disputarse.

La igualdad de sus choques directos desaparece en el palmarés internacional cosechado por las dos selecciones: la Albiceleste, que defiende el título logrado en Catar hace cuatro años, ha ganado tres Mundiales (1978, 1986 y 2022) y 16 Copas de América, mientras que la Roja consiguió su única estrella en 2010 y ha ganado cuatro Eurocopas (1964, 2002, 2012 y 2024).

En los últimos años Argentina ha encadenado victorias sucesivas en la Copa América de 2021, el Mundial de 2022 y la Copa América de 2024, una racha triunfal idéntica a la que firmó España entre 2008 y 2012, cuando ganó consecutivamente dos Eurocopas y el Mundial de Sudáfrica.



Además, el equipo dirigido por Lionel Scaloni sumó en 2022 la Finalissima, título conquistado ante Italia.

La de Nueva York es la segunda final mundialista para España y la séptima para Argentina, con victorias en Argentina 1978, México 1986 y Catar 2022, y derrotas en Uruguay 1930, Italia 1990 y Brasil 2014.

Scaloni, DT Argentina Foto: AFP

Goleadas en los últimos enfrentamientos

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Sólo uno de los catorce partidos que han enfrentado a lo largo de la historia a españoles y argentinos fue de competición oficial: se jugó el 13 de julio de 1966 en el Villa Park de Birmingham, durante la primera fase del Mundial de Inglaterra, y Argentina venció por 2-1.

Luis Artime adelantó a la Albiceleste en el minuto 65, Pirri empató en el 71 y de nuevo Artime decidió el encuentro en el 79. España quedó eliminada y Argentina avanzó a cuartos, donde fue eliminada por Inglaterra.

Antes y después de la cita en Inglaterra, todos los choques entre españoles y argentinos han sido amistosos. Los más recientes se saldaron con sendas goleadas, una para cada lado.

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En septiembre de 2010 Argentina venció por 4-1 en el Monumental de Buenos Aires a una España que lucía su flamante estrella de campeona del mundo, conquistada apenas dos meses antes en Sudáfrica.

En marzo de 2018 fueron los españoles quienes pasaron por encima de su rival en el Metropolitano madrileño y se impusieron por 6-1, con tres goles de Isco y Messi ausente por lesión. Unos meses después, en el Mundial de Rusia, España fue eliminada en la primera fase y Argentina en octavos por Francia.

LaLiga, protagonista

LaLiga española acapara casi la mitad de los jugadores de los dos finalistas, 19 en la selección española y seis en la Albiceleste, cinco del Atlético de Madrid (Julián Alvarez, Nahuel Molina, Giuliano Simeone, Juan Musso y Thiago Almada) y uno del Betis (Giovanni lo Celso).

La presencia de una misma competición no se veía desde la final del Mundial de Alemania 2006, cuando la Serie A dominó el Italia-Francia -en el que triunfó el cuadro 'azzurro'.

Otros siete seleccionados argentinos pasaron por LaLiga: Leo Messi, que jugó 17 temporadas en el Barça; Nico González, que acaba de terminar su cesión en el Atlético de Madrid y ha vuelto al Juventus; y Rodrigo de Paul, que jugó con los colchoneros cuatro temporadas antes de fichar por el Inter Miami.

También Gonzalo Montiel, que militó en el Sevilla; Nicolás Otamendi, jugador del Valencia en la temporada 2014-15; Gerónimo Rulli, ocho temporadas en España entre Real Sociedad y Villarreal; y Nico Paz, que debutó con el Real Madrid en la campaña 2023-24.

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Entre los españoles, tras los traspasos este verano de Marc Cucurella al Real Madrid y Alejandro Grimaldo al Atlético, son sólo siete los jugadores que no juegan en el torneo doméstico.

Seis están en la Premier inglesa: Martín Zubimendi, Mikel Merino y David Raya en el Arsenal; Pedro Porro en el Tottenham; Rodri en el Machester City; y Yeremi Pino en el Crystal Palace. Y el séptimo, Fabián Ruiz, es jugador del PSG francés.

La segunda final en español

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La final de este domingo en Nueva York será la segunda de la historia en los Mundiales que disputen dos selecciones que hablan español.

El único precedente se registró en el primer Mundial de la historia, disputado en Uruguay en 1930. En aquel partido, jugado en el estadio Centenario de Montevideo, los locales derrotaron a Argentina por 4-2.