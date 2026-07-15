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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Copa Mundial de la FIFA 2026  / La insólita foto de Messi con un bebé que hoy es su gran rival en la final del Mundial

La insólita foto de Messi con un bebé que hoy es su gran rival en la final del Mundial

La foto fue tomada en 2017, cuando el '10' de la Selección Argentina, Lionel Messi, tenía apenas 20 años.

Lionel Messi y Lamine Yamal disputarán la final de la Copa Mundo.
Lionel Messi y Lamine Yamal disputarán la final de la Copa Mundo.
Fotos: AFP.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 15 de jul, 2026

Con la clasificación de la Selección Argentina a una nueva final de la Copa Mundial, se ha vuelto a hacer viral una vieja foto en la que el '10' y capitán de la Selección albiceleste, Lionel Messi, posó hace 19 años con un pequeño bebé en sus brazos y, durante la misma sesión fotográfica, con el bebé en una bañera y su madre al lado del jugador argentino.

El pequeño bebé resulta ser, nada más y nada menos, que otro futbolista: el delantero español Lamine Yamal, campeón de la Eurocopa hace dos años con 'La Roja', y quien el próximo domingo, 19 de julio, será uno de los rivales que enfrente a Messi por el título de la Copa Mundo que está llegando a su final en Estados Unidos, México y Canadá.

La primera vez que la curiosa foto se hizo viral, generó incluso especulaciones relacionadas con el talento de ambos jugadores, señalando que, esas imágenes, sirvieron para que el hoy jugador del Inter Miami le 'transmitiera' su talento al jugador español que hoy, al igual que Messi en su momento, defiende la camiseta del F.C. Barcelona.

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