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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Copa Mundial de la FIFA 2026  / Reino Unido pide a la FIFA que investigue a Argentina por pancarta sobre Malvinas en el Mundial

Reino Unido pide a la FIFA que investigue a Argentina por pancarta sobre Malvinas en el Mundial

"Espero que la FIFA lleve a cabo una investigación exhaustiva", declaró Kyle, que recordó que "uno de los principios fundamentales de la Copa del Mundo es que la política esté separada del fútbol".

Otamendi y Lo Celso muestran pancarta sobre las Malvinas tras derrotar 2-1 a Inglaterra
El defensa argentino n.º 19 Nicolás Otamendi (izq.) y el centrocampista n.º 11 Giovani Lo Celso muestran una pancarta con el mensaje «Las Malvinas son argentinas» tras ganar el partido de semifinales del Mundial de fútbol de 2026 entre Inglaterra y Argentina, disputado en el estadio de Atlanta el 15 de julio de 2026.
AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 16 de jul, 2026

El Gobierno británico dijo este jueves que espera que la FIFA abra una investigación después de que futbolistas de la selección argentina desplegaran una pancarta reivindicando la soberanía sobre las islas Malvinas, situadas en el Atlántico sur, tras derrotar a Inglaterra en la semifinal del Mundial.

Durante una entrevista con la BBC, el ministro británico de Ciencia, Innovación y Tecnología, Peter Kyle, afirmó que el gesto de los futbolistas "fue totalmente inapropiado" y subrayó que "la política debe mantenerse al margen del fútbol".

"Espero que la FIFA lleve a cabo una investigación exhaustiva", declaró Kyle, que recordó que "uno de los principios fundamentales de la Copa del Mundo es que la política esté separada del fútbol".

Los jugadores argentinos defendieron la exhibición este miércoles, tras el triunfo por 1 a 2 ante Inglaterra, una bandera con la leyenda 'Las Malvinas son argentinas', en alusión al archipiélago del Atlántico sur por el que Argentina y el Reino Unido se enfrentaron en una guerra en 1982.

Consultado sobre el significado de la victoria frente a la selección inglesa, el presidente de Argentina, Javier Milei, pidió no vincular el resultado deportivo con la cuestión de las islas Malvinas, que están bajo soberanía británica desde 1833 y cuyo retorno reclama el país suramericano.

Considerado un partido de alto riesgo por la fuerte rivalidad de las dos hinchadas, las autoridades de seguridad de Estados Unidos y la FIFA prohibieron a los aficionados ingresar al estadio de Atlanta con banderas o insignias "políticas", incluyendo aquellas con reivindicaciones relativas a las Malvinas.

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