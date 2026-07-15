La polémica bandera con la que Argentina celebró pase a la final: pocos la vieron

La agónica victoria y clasificación de Argentina a la final de la Copa Mundial de la FIFA este miércoles, 15 de julio, no solo se vio enmarcado por la fuerza y garra albiceleste de darle vuelta al resultado en pocos minutos, sino por un gesto que revivió la “pelea” entre estos dos países por las Malvinas, un conflicto que trasciende lo deportivo hasta un ámbito sociopolítico.

Y es que, tras terminado el partido, los dirigidos por Lionel Scaloni celebraron con sus hinchas llevando una bandera con un fuerte mensaje: “Las Malvinas son argentinas”, que, si bien fue celebrado por sus seguidores, en redes causó una fuerte polémica, en especial por comunidades inglesas.

Pocos vieron este detalle durante la transmisión del partido, sin embargo, algunos hinchas y personas en el estadio no dejaron pasar desapercibido ese gesto del plantel que busca repetir el título del campeón del Mundo, así cerra con broche de oro, casi inalcanzable, la carrera de Lionel Messi.

Este es la polémica bandera que usó Argentina en la celebración

"Histórico"



Porque así fue el momento en el que Lo Celso colgó la bandera de Malvinas. pic.twitter.com/g8VoAZukXv — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) July 15, 2026

¿Cuál es el conflicto entre Inglaterra y Argentina por las Malvinas?

Este conflicto nació mucho antes del fútbol, pues arrancó en 1833 y fue cuando el Reino Unido se apropió de este territorio cerca de la Patagonia argentina y sacó a las autoridades locales.

Pero el punto de inflexión bélico sucedió en abril de 1982 y esta disputa tuvo una duración de 74 días y dejó la derrota de Argentina, dejando esta isla en manos de los británicos. Cuatro años después, ambas selecciones se encontraron en cuartos de final del Mundial y allí se dio la “revancha” albiceleste por este territorio que, aseguran, “siempre será argentino”.

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Años más tarde, Maradona confesaría que el plantel tenía muy presentes las vidas perdidas en las islas y que el partido representó una oportunidad de resarcimiento para su pueblo, según documenta DW.