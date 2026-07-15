¿No tiene dónde ver la final del Mundial? Estos son los planes disponibles en Bogotá

La Copa Mundial de la FIFA 2026 llega a su final entre España y Argentina para bordar una nueva estrella el próximo domingo, 19 de julio. Un evento que no favorece solo al mundo del fútbol, sino que la economía también se ve beneficiado gracias a que varios comercias aprovechan para tener eventos para disfrutar de este encuentro.

Uno de los principales planes será Bandas, Polas y Parrillas, un evento que convertirá al estadio Vive Claro en un punto de encuentro para miles de aficionados que quieren seguir el partido en un ambiente lleno de música, gastronomía y entretenimiento.

La jornada estará diseñada para que los asistentes disfruten durante todo el día de una experiencia que combinará la pasión por el fútbol con una amplia oferta cultural y gastronómica. El momento más esperado será la transmisión de la final del Mundial en pantallas gigantes, permitiendo que los hinchas vivan cada jugada junto a otros seguidores del deporte más popular del planeta.

Además del encuentro deportivo, el evento ofrecerá una programación musical con bandas tributo que interpretarán los grandes éxitos de agrupaciones como Maná, Bon Jovi, Linkin Park, Los Prisioneros y Héroes del Silencio, convirtiendo la jornada en un festival para diferentes generaciones.

