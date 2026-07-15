¿No tiene dónde ver la final del Mundial? Estos son los planes disponibles en Bogotá

La Copa Mundial de la FIFA 2026 llega a su final entre España y Argentina para bordar una nueva estrella el próximo domingo, 19 de julio. Un evento que no favorece solo al mundo del fútbol, sino que la economía también se ve beneficiado gracias a que varios comercias aprovechan para tener eventos para disfrutar de este encuentro.
Uno de los principales planes será Bandas, Polas y Parrillas, un evento que convertirá al estadio Vive Claro en un punto de encuentro para miles de aficionados que quieren seguir el partido en un ambiente lleno de música, gastronomía y entretenimiento.
La jornada estará diseñada para que los asistentes disfruten durante todo el día de una experiencia que combinará la pasión por el fútbol con una amplia oferta cultural y gastronómica. El momento más esperado será la transmisión de la final del Mundial en pantallas gigantes, permitiendo que los hinchas vivan cada jugada junto a otros seguidores del deporte más popular del planeta.
Además del encuentro deportivo, el evento ofrecerá una programación musical con bandas tributo que interpretarán los grandes éxitos de agrupaciones como Maná, Bon Jovi, Linkin Park, Los Prisioneros y Héroes del Silencio, convirtiendo la jornada en un festival para diferentes generaciones.
- Bandas, Polas y Parrillas – Estadio Vive Claro
- Transmisión de la final en pantallas gigantes.
- Bandas tributo, gastronomía, más de 40 cervecerías y opción de Tribuna Club.
- Andrés Carne de Res (Chía y sedes en Bogotá)
- Ambiente festivo, música, gastronomía y transmisión del partido.
- BBC (Bogotá Beer Company)
- Cerveza artesanal y pantallas para seguir la final en varias sedes.
- District Sports Bar
- Bar deportivo con pantallas gigantes, promociones y menú para compartir.
- The Irish Pub
- Cervezas nacionales e importadas, ambiente tipo pub y transmisión del encuentro.
- Hooters Bogotá
- Pantallas, promociones en alitas y bebidas durante el partido.
- Buffalo Wings
- Varias sedes con televisores para disfrutar la final del Mundial.
- Parque de la 93
- Restaurantes y bares de la zona transmitirán el partido en terrazas y espacios al aire libre.
- Zona T
- Gastrobares y restaurantes con pantallas y promociones para la final.
- Centros comerciales
- Algunos como Plaza Central, Gran Estación, Titán Plaza y Centro Mayor podrían habilitar espacios para seguir el partido (se recomienda consultar la programación de cada uno).
- Hoteles con sports bar
- Cadenas como Marriott, Hilton, Hyatt y Sheraton suelen ofrecer transmisión de grandes eventos deportivos en sus restaurantes y bares.