Colombiana celebró el triunfo sobre Ghana en topless, pero terminó mal

Colombia vive un gran momento futbolístico luego de avanzar a los octavos de final tras vencer 1-0 a Ghana, con gol de Jhon Arias, un hecho que desató una ola de celebraciones en todo el territorio nacional. Si bien las autoridades dieron una grata noticia al revelar que en Bogotá no se presentaron homicidios tras la celebración.

En Armenia, la euforia se salió de las manos y la alegría terminó convirtiéndose en un peligroso accidente, mismo que en cuestión de horas se hizo viral en redes sociales.

Resulta que el video captado por cámaras de seguridad, y que fue compartido masivamente en redes sociales, deja ver el momento en el que una mujer cayó de un vehículo en movimiento mientras celebraba la victoria de la 'Tricolor'.

Mujer cayó de un carro mientras celebraba el triunfo de Colombia

Según se observa en las imágenes, durante un trancón ocasionado por la larga caravana que celebraba el triunfo de Colombia, en un Chevrolet Spark blanco dos mujeres viajaban con gran parte del cuerpo por fuera de las ventanas.

La mujer que iba en el puesto del copiloto se mostraba eufórica y salió por la ventana en brasier. La emoción fue tanta que decidió quitarse la prenda superior, pero segundos después, cuando el automóvil realizó un movimiento y frenó, perdió el equilibrio y cayó de espaldas sobre el pavimento.

Por varios segundos la mujer quedó tendida sobre la vía. Cuando intentó ponerse de pie se mostró desorientada y tambaleó, por lo que varias personas, entre ellas la otra pasajera, tuvieron que ayudarla a levantarse y auxiliarla.

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El impactante video se hizo rápidamente viral en redes sociales por lo insólito del caso. Pese a ello, todavía no se ha revelado cuál es el estado de salud de la mujer ni su identidad.

#VIRAL. En medio de las celebraciones por triunfo de Selección Colombia en Armenia, una mujer protagonizó un peligroso incidente al caer de un vehículo en movimiento. Mientras animaba la fiesta desde la ventana, perdió el equilibrio tras quitarse el sostén, terminando en el suelo pic.twitter.com/27jEUtMPd6 — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) July 5, 2026

Celebración de Colombia dejó saldo positivo en Bogotá

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Usualmente las celebraciones en Bogotá suelen terminar con hechos de violencia; sin embargo, en esta oportunidad la capital rompió una negativa tendencia, pues las autoridades confirmaron que el orden público y la convivencia dejaron resultados positivos.

Según lo revelado en el reporte oficial unificado, en Bogotá se vivió una jornada de celebración con completa calma, pues las cifras reflejaron cero homicidios durante el partido ante Ghana y en las horas posteriores al pitazo final.

Un panorama que, sin duda, contrasta con otras celebraciones deportivas previas, cuando las manifestaciones de euforia suelen empañar los triunfos de la Selección Colombia.

