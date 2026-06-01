Cepeda pide a FCF que De La Espriella no use la camiseta de la Selección: Federación le responde

Los resultados de la primera vuelta presidencial desataron inmediatamente la reacción de los dos candidatos que consiguieron la mayoría de votos para ingresar a la segunda vuelta de las elecciones, en la que se enfrentarán el próximo 21 de junio.

Ante esto, la alta votación que recibió Abelardo De la Espriella ocasionó un sinsabor en el Gobierno Nacional y en el Pacto Histórico, quienes rechazaron los resultados reportados por la Registraduría Nacional.

Iván Cepeda critica el uso de la camiseta de la Selección Colombia

Ante la masiva votación a favor de Abelardo De la Espriella, se reportaron varias denuncias en redes sociales de seguidores del 'Tigre' portando la camiseta de la Selección Colombia, lo que para muchos fue una manera de utilizar un símbolo de todos con fines electorales.



Debido a ello, Iván Cepeda cuestionó a la Federación Colombiana de Fútbol sobre la forma en la que los seguidores de De la Espriella portaban la camiseta como prenda distintiva de su campaña electoral.

"Su camiseta es un símbolo nacional y tiene restricciones comerciales y políticas. Su uso con fines electorales, particulares e ideológicos es un acto claramente oportunista, cuyos efectos jurídicos se deben examinar", escribió el candidato del Pacto Histórico en su cuenta de X.

Además, recordó que se utilizó la prenda a pocos días del inicio de la Copa Mundial de Fútbol, por lo que le solicitó a la FCF que se pronunciara sobre la relación del uso de la camiseta de la Selección Colombia por parte de la campaña de De la Espriella.

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Iván Cepeda critica uso de camisetas de la Selección Colombia Captura de campaña

¿Qué dijo la Federación Colombiana de Fútbol?

Tras la denuncia de Iván Cepeda sobre el uso de las camisetas de la Selección Colombia, Néstor Morales, en Mañanas Blu, habló sobre la postura de Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, quién señaló que la FCF no puede hacer nada debido a que las camisetas, tanto originales como de imitación, se venden por todas partes.

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Sin embargo, Jesurún habría indicado que no autorizaron ni entregaron a ningún grupo político, ni a ninguna persona, prendas alusivas a la Selección Colombia, aunque aclaró que la Federación Colombiana de Fútbol no participa en política.

Pese a la crítica emitida por Iván Cepeda, en redes sociales también surgieron imágenes de la campaña presidencial de Gustavo Petro en las que portó la camiseta de la Selección Colombia con el mensaje "vamos a ganar en primera".

Lo anterior ha desatado en redes sociales un debate sobre el uso de la camiseta de la Selección con fines políticos.

Briceño arremete contra Iván Cepeda

Ante la queja de Cepeda por el uso de la camiseta de Colombia, uno de los primeros en criticar esa postura fue el concejal Daniel Briceño, quien manifestó su apoyo a Abelardo De la Espriella.

Briceño respondió a la publicación de Cepeda y escribió: "Ahora el pichón de dictador quiere decidir cuándo un colombiano puede usar o no la camiseta de la Selección Colombia. Increíble".