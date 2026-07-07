Colombia no pudo y quedó fuera en penales contra Suiza en octavos del Mundial

A Vancouver llegaron miles de aficionados colombianos para, una vez más, encender la fiesta en la Copa Mundial de la FIFA. Lo hicieron en México y en Estados Unidos, por lo que Canadá no podía ser la excepción de la fiebre amarilla en esta fase de octavos de final.

El conjunto suizo llegó apostando por su experiencia con nombres como Ricardo Rodríguez, Xhaka, Akanji y Embolo para dañar todos los planes que podía tener el argentino Néstor Lorenzo para este encuentro y bloquear por completo a Luis Díaz, quien se perfilaba como el más peligroso de la escuadra cafetera.

Los primeros minutos del encuentro fueron lo que se esperaba: un duelo táctico y que los dos se iban a guardar respeto para evitar que los errores defensivos fueran protagonistas del encuentro, pero la apuesta de Colombia era la explosividad de Díaz, Puerta, Arias y Muñoz para sorprender la línea de 5 que puso a defender el equipo rival.

Y aunque era el equipo colombiano el controlaba el partido en los primeros 20 minutos, la pausa de hidratación reinició al equipo europeo que empezó a ser protagonista por el medio aprovechando la fuerza de sus extremos a la hora de encarar a Mojica o Muñoz, dejando, por poco una oportunidad clara que con ímpetu detuvo Camilo Vargas.



El trámite del primer tiempo fue cayendo en un toma y dame de ambos equipos, que empezaron a darle protagonismo a los porteros y a sus defensas, por un lado, Akanji inspirado y bloqueando a Suárez y, por el otro, a Davinson evitando que Embolo se colara en el último cuarto de área.

Colombia vs. Suiza // Foto: AFP

Aunque el partido pedía un cambio para el segundo tiempo de parte de Lorenzo, el argentino optó por mantener a los 11 en la cancha y buscar con el mismo plan romper la línea defensiva de los suizos.

Pero al no hacerlos, los que aprovecharon el bajo nivel de los cafeteros fueron ellos y se hicieron con el control de la pelota, en especial por las bandas y siendo la línea de Daniel Muñoz la más afectada por ese juego rápido, que dejó en varias ocasiones a Embolo cerca de arco de Vargas.

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Solo eran Luis Díaz, Jefferson Lerma, James Rodríguez y Gustavo Puerta los que buscan impulsar el mal momento de Colombia, no obstante, antes de la pausa de hidratación solo llegó una clara de los pies de Luis Suárez, que, lamentablemente, ni al arco disparó.

Pasaban los minutos y el trámite del encuentro no cambió, pasando a ser un partido de pocas emociones y con ritmo en el centro de campo sin que ninguno de los dos se hiciera un daño real.

Fue tan ajustado el nivel de ambos equipos que no se pudo definir en los 90 minutos para irse al tiempo extra. Pero el favorecido de eso fue el cuadro tricolor que volvió a encontrarse con su fútbol y recuperar la marca en ataque con Campaz, Quintero y Ríos que entraron a darle un aire diferente al ritmo del partido.

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Poco a poco el cuadro de Néstor Lorenzo tuvo el protagonismo para meter atrás a los suizos, pero el balón no entraba para los cafeteros, incluso, el palo le negó una clara a Lucumí.

Sin embargo, pese el intento de ambos de equipos de romper el 0-0, el partido no tuvo mayor cosa y tuvo que definirse desde la tanda de penales para saber quién iría a los cuartos de final contra Argentina.