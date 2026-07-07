Argentina sufrió, pero remontó ante Egipto y avanzó a cuartos de final del Mundial 2026

Argentina evitó una de las grandes sorpresas del Mundial 2026 tras remontar un complicado partido frente a Egipto. La selección dirigida por Lionel Scaloni estuvo contra las cuerdas durante buena parte del compromiso, pero reaccionó en los minutos finales para imponerse 3-2 y asegurar su clasificación a los cuartos de final.

Los vigentes campeones del mundo llegaron como favoritos, aunque se encontraron con un rival disciplinado, ordenado y efectivo, que aprovechó los errores defensivos de la Albiceleste para ilusionarse con una histórica clasificación.

Argentina remontó un 2-0 para eliminar a Egipto

Desde el inicio, Egipto dejó claro que no sería un rival sencillo. Al minuto 15, Marawan Attia envió un centro preciso al área y Yasser Ibrahim conectó de cabeza para vencer a Emiliano "Dibu" Martínez y abrir el marcador.



Cinco minutos después, Argentina tuvo la oportunidad de igualar el compromiso tras un penalti provocado por la defensa egipcia. Lionel Messi asumió la responsabilidad, pero el arquero Mostafa adivinó la trayectoria del disparo y evitó el empate.

A pesar de dominar la posesión y generar varias opciones de gol, la selección sudamericana no logró romper la resistencia del portero egipcio antes del descanso.

En la segunda parte, Egipto volvió a inquietar el arco argentino. Incluso marcó un gol que fue anulado por una falta previa. Sin embargo, al minuto 67 sí consiguió ampliar la ventaja con el 2-0, resultado que dejaba a los africanos clasificados y eliminaba momentáneamente al vigente campeón del mundo.

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Lionel Messi lideró la reacción de la Albiceleste

Cuando el panorama parecía complicado, apareció la experiencia de Argentina. Al minuto 79, Cristian Romero descontó tras una asistencia de Lionel Messi y devolvió la esperanza al equipo de Scaloni.

La reacción fue inmediata. Apenas cuatro minutos más tarde, Messi sacó un potente remate que terminó en el fondo de la red para establecer el 2-2 y cambiar por completo el desarrollo del encuentro.

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Con el impulso del empate, Argentina adelantó sus líneas en busca del triunfo, mientras Egipto comenzaba a sentir el desgaste físico tras un partido de alta intensidad.

Argentina espera al ganador entre Colombia y Suiza

La remontada se completó en el tiempo de reposición. En el minuto 90+3, una desorganización en la defensa egipcia permitió un rápido contragolpe que Enzo Fernández definió con precisión para sellar el 3-2 definitivo y asegurar el boleto a los cuartos de final.

Con este resultado, Argentina mantiene vivo el sueño de conquistar un segundo título mundial consecutivo y ahora espera conocer a su próximo rival.

El adversario saldrá del duelo entre Colombia y Suiza, programado para este martes 7 de julio a las 3:00 de la tarde, compromiso que definirá cuál de las dos selecciones enfrentará a la Albiceleste por un lugar en las semifinales del Mundial 2026.