Mundial de fútbol dejó hasta $150 mil millones para la salud por apuestas deportivas en Colombia

El Mundial de Fútbol de 2026 no solo movilizó a millones de aficionados frente a las pantallas, sino que también generó un importante impacto económico en Colombia a través de las apuestas deportivas legales.

De acuerdo con estimaciones del sector, durante los dos meses del campeonato mundial los colombianos apostaron cerca de $5,3 billones, una cifra récord que fortaleció el recaudo destinado a la financiación del sistema de salud.

Las proyecciones internacionales estimaban que el torneo movería más de 60 mil millones de dólares en apuestas a nivel global y Colombia hizo parte de esa tendencia. El entusiasmo por el certamen y la participación de la Selección Colombia impulsaron un crecimiento histórico en las transacciones realizadas por plataformas de apuestas autorizadas.

Apuestas deportivas / apuestas ilegales Fotos: AFP y Copilot IA.

Según la reglamentación vigente, los operadores de juegos de suerte y azar deben transferir el 15 % de su ingreso operativo real calculado sobre el valor bruto de las apuestas menos los premios pagados a los jugadores como derechos de explotación destinados a la salud pública.



Con base en el volumen de apuestas registrado durante el Mundial, el aporte al sistema de salud se estima entre $120 mil y $150 mil millones.

El sector asegura que, en apenas dos meses de competencia, estos recursos representaron una inyección significativa para el régimen subsidiado de salud, contribuyendo a financiar la atención médica y los servicios hospitalarios para millones de colombianos, especialmente en las regiones con mayores necesidades.

El Mundial también puso a prueba la capacidad tecnológica de la industria de apuestas en el país. El incremento en el número de usuarios y de operaciones obligó a los operadores y a las plataformas transaccionales a responder a millones de interacciones simultáneas, consolidando un volumen histórico de actividad digital.

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Uno de los actores que participó en ese ecosistema fue SuperPay, procesador de pagos del Grupo Empresarial SuperGiros, que informó haber procesado más de 4,7 millones de operaciones durante el torneo, movilizando alrededor de $1,4 billones. Según la compañía, la infraestructura tecnológica permitió atender los momentos de mayor demanda sin interrupciones y con altos estándares de seguridad.

Edgar Páez, presidente de SuperGiros, afirmó que la participación de los colombianos durante el Mundial superó las proyecciones previstas y destacó que la tecnología permitió facilitar el pago de premios y el procesamiento de las transacciones.

Por su parte, Catalina de Los Ríos, gerente de SuperPay, señaló que la plataforma fue preparada para soportar miles de operaciones por segundo durante los picos de actividad registrados en el campeonato.

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De acuerdo con información del sector, el mercado de las apuestas legales digitales en Colombia mueve actualmente cerca de $45 billones al año, consolidándose como una de las industrias de mayor crecimiento en el país.

El comportamiento registrado durante el Mundial de Fútbol de 2026 marcó uno de los mayores picos transaccionales para esta actividad y reflejó el impacto que los grandes eventos deportivos pueden tener tanto en la economía digital como en la financiación del sistema de salud.