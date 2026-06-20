Impacto de las apuestas en el bienestar emocional y económico: Casa Blu del 20 de junio de 2026

Actualizado: 20 de jun, 2026
Estos fueron los temas tratados en Casa Blu este sábado, 20 de junio de 2026:
- El docente Danilo Zambrano, habló sobre las apuestas y la ludopatía, sus riesgos y el impacto en la salud mental y la vida cotidiana.
- La bióloga Diana Quintero, se refirió sobre el uso alimenticio de los hongos, sus beneficios nutricionales y su importancia en la alimentación sostenible.
- José Antonio Parra, director de Inspección, Vigilancia y Control, abordó sobre cómo se llevará a cabo la jornada electoral de mañana y las medidas para su desarrollo.
Escuche el programa completo aquí: