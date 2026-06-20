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Impacto de las apuestas en el bienestar emocional y económico: Casa Blu del 20 de junio de 2026

Haga de su casa un hogar en Casa Blu este sábado, 20 de junio de 2026.

Casa BLU
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Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 20 de jun, 2026

Estos fueron los temas tratados en Casa Blu este sábado, 20 de junio de 2026:

  • El docente Danilo Zambrano, habló sobre las apuestas y la ludopatía, sus riesgos y el impacto en la salud mental y la vida cotidiana.
  • La bióloga Diana Quintero, se refirió sobre el uso alimenticio de los hongos, sus beneficios nutricionales y su importancia en la alimentación sostenible.
  • José Antonio Parra, director de Inspección, Vigilancia y Control, abordó sobre cómo se llevará a cabo la jornada electoral de mañana y las medidas para su desarrollo.

Escuche el programa completo aquí:

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