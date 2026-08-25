Piden a Kevin Viveros, goleador en Brasil, a la Selección Colombia: "Sin ninguna duda"

El delantero colombiano Kevin Viveros anotó este lunes dos de los goles con los que Athletico Paranaense venció por 2-3 a Botafogo y con 16 tantos alcanzó el liderato de la clasificación de goleadores del Campeonato Brasileño.

Ante su buen presente, el director técnico Nelson Gallego expresó en Blog Deportivo que el jugador de 26 años merece una oportunidad en la Selección Colombia de cara a lo que será la próxima jornada de amistosos: "Sin ninguna duda".

Por su parte, el entrenador Alexis García recordó cómo llegó este delantero a La Equidad, sus cualidades y cómo fue puliendo sus movimientos, especialmente las diagonales en el área rival, para luego ser contratado por Atlético Nacional.

"Sin ser la figura, lo tratábamos como una figura (...) Se manejó muy bien, entró en una dinámica de familiaridad y logró grandes cosas", contó el técnico.



De hecho, ambos entrenadores coincidieron en que el atacante debe mejorar en el juego aéreo, en sus cabezazos, para llegar más lejos en su carrera deportiva y, porqué no, con la tricolor.

Kevin Viveros en Paranaense X: @AthleticoPR

El doblete de Viveros

El delantero nacido hace 26 años en Buenaventura volvió a superar a Pedro, de Flamengo, que cayó al segundo lugar con 15 al cabo dela vigésima cuarta jornada.

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Viveros fue la figura del partido jugado en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro con el que el conjunto paranaense ascendió al tercer puesto con 44 puntos, a 7 del líder Palmeiras (51), y a un de Flamengo (45).

João Cruz y Viveros pusieron a Paranaense con una ventaja de 0-2 en el primer tiempo. Viveros aumentó en el comienzo del segundo tiempo, en el que Botafogo reaccionó y consiguió disminuir con dos goles del centrocampista uruguayo Santi Rodríguez.

El exjugador Carabobo venezolano y del Sarajevo bosnio, llegó al Athletico Parananese el año pasado procedente de Atlético Nacional y ayudó al club brasileño a volver a la primera división.

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En sus dos temporadas en el club de Curitiba cuenta con 27 goles en 52 partidos.