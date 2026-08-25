Richard Ríos seduce a gigante de Italia antes de que cierre el mercado de fichajes

A pocos días del cierre del mercado de fichajes de verano, el nombre de Richard Ríos vuelve a tomar fuerza en Europa. El mediocampista colombiano habría entrado en el radar de la Roma, que, según medios italianos y portugueses, estaría preparando una oferta formal para intentar sacarlo del Benfica de Portugal.

“Un rumor sensacional desde Portugal. Según informa CNN Portugal, en las últimas horas, el director deportivo de la Roma, D'Amico, habría contactado al entorno de Richard Ríos para llegar a un acuerdo económico sobre su contrato y también habría enviado una oferta oficial al Benfica”, señaló el medio Gazzetta al referirse al posible fichaje.

Sin embargo, la negociación dependería de otros movimientos en el mercado. La llegada del colombiano a la Roma estaría sujeta a la salida de El Aynaoui, quien es pretendido por dos clubes de Arabia Saudita. Además, el centrocampista del Brighton, Ayari, también habría estado entre las opciones que manejaba el conjunto italiano en las últimas horas.

Richard Ríos Foto: AFP

El interés de la Roma por Ríos no resulta casualidad. Aunque su rendimiento durante su primera temporada en Europa no alcanzó el nivel que mostró en otros momentos de su carrera, el colombiano mantiene un importante reconocimiento internacional gracias a sus actuaciones con la Selección Colombia y a lo que demostró durante su etapa en Palmeiras, rendimiento que finalmente le abrió las puertas del fútbol europeo.



En su primera temporada con el Benfica, Richard Ríos disputó 25 partidos y marcó ocho goles. Son cifras destacadas para un mediocampista y que ayudan a explicar por qué su nombre continúa despertando interés entre clubes importantes del continente.

Ahora, la Roma aparece como uno de los posibles destinos para el colombiano. Su perfil físico, capacidad para recorrer el campo y experiencia internacional podrían encajar en el fútbol italiano y, especialmente, en un equipo que también busca competir al máximo nivel europeo.