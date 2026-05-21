Respondiendo un cuestionario podrá conocer a Richard Ríos en persona

La iniciativa surge en medio del mejor momento profesional del jugador antioqueño, quien a sus 25 años se ha consolidado como una de las figuras del Benfica de Portugal y como uno de los nombres con mayor proyección dentro de la Selección Colombia.

El reto, disponible a través de la página oficial de Red Bull hasta el 30 de mayo de 2026, consiste en responder un cuestionario relacionado con la carrera del futbolista. Los participantes con mejores resultados podrán acceder a una experiencia que les permitirá conocer más de cerca a uno de los jugadores colombianos con mayor reconocimiento en el fútbol europeo.

Más allá de la convocatoria para los aficionados, la actividad coincide con una etapa de crecimiento para Ríos, cuya historia ha llamado la atención por su particular recorrido hacia la élite del fútbol internacional.



La disciplina detrás del rendimiento

Ríos atribuye buena parte de su crecimiento al trabajo que realiza fuera de los entrenamientos convencionales. Según explicó, mantiene una rutina enfocada en la preparación física, la recuperación muscular, la alimentación y el fortalecimiento mental.

“También me cuido mucho fuera del club, porque creo que eso marca una gran diferencia”, afirmó.



El volante reconoce que la adaptación al fútbol europeo ha sido uno de los mayores desafíos de su carrera. Tras su paso por Brasil, encontró un contexto más exigente desde el punto de vista físico y táctico, situación que lo obligó a ajustar distintos aspectos de su preparación.

“El fútbol europeo es muy diferente al brasileño, pero todos los días aprendo algo nuevo. Me gusta escuchar a las personas correctas, a quienes realmente me ayudan a crecer”, comentó.

El sueño de representar a Colombia

El presente de Richard Ríos también está estrechamente ligado a la Selección Colombia, equipo con el que espera seguir construyendo una carrera internacional y alcanzar una futura participación en la Copa Mundial de la FIFA.

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Para el mediocampista, cada convocatoria mantiene el mismo significado que tenía cuando soñaba con convertirse en futbolista profesional.

“Cada vez que me pongo la camiseta de Colombia recuerdo al niño que soñaba con ser futbolista. Representar al país es algo que no puedo explicar”, expresó.

Entre sus metas deportivas figuran la posibilidad de conquistar títulos con Benfica y alcanzar logros importantes con la selección nacional, objetivos que alimentan una carrera que continúa en ascenso.

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Mientras tanto, sus seguidores tendrán una nueva oportunidad para acercarse a su historia a través de una dinámica que busca destacar no solo sus logros deportivos, sino también el recorrido personal y profesional que lo ha llevado a convertirse en uno de los futbolistas colombianos más destacados del momento.