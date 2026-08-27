“San Luis no aguanta más”: alcalde revela que motociclistas estarían iniciando incendios en la zona

El alcalde de San Luis, Tolima, Ricardo Acosta, revelo el diálogo con Mañanas Blu que existen fuertes indicios de que manos criminales estarían detrás de la reactivación de las llamas, señalando de manera particular a personas en motocicletas que merodean la zona rural.

Sospechas de incendios provocados por motociclistas

De acuerdo con el mandatario local, la reactivación de los focos de fuego no obecece únicamente a factores de la naturaleza —como los fuertes vientos de agosto de más de 40 kilómetros por hora que propagan el fuego con velocidad—, sino a acciones humanas deliberadas.

"Nuestros campesinos nos están informando con videos que hay personas en motocicleta que han visto cómo han prendido fuego a algunos lugares en la zona rural de nuestro municipio", reveló Acosta, quien añadió que esta información ya fue puesta en conocimiento de las autoridades para su respectiva investigación.

Línea de fuego observada durante la noche sobre la vegetación de las zonas altas en el municipio de Gualanday, Tolima. La conflagración se enmarca en las emergencias por incendios forestales reportadas por las autoridades en esta zona de Colombia. AFP

El alcalde detalló dos incidentes muy puntuales reportados por la comunidad rural



El primero ocurrió en la vereda Campoalegre, donde los habitantes presenciaron el paso de una motocicleta justo antes de que se iniciara el fuego, viéndose obligados a salir a apagar las llamas por su propia cuenta.

El segundo hecho, catalogado como sospechoso por el mandatario, tuvo lugar en la vereda Piedra Blanca. "Nos manifestaron también que apenas vieron pasar unas dos personas en una motocicleta con cascos... es anormal ver a alguien con casco. Eh apenas pasaron a los 5 minutos se presentó un incendio", relató el alcalde. Acosta enfatizó que, al ser San Luis el municipio más afectado del Tolima, "ya eso no deja de ser coincidencia o deja de ser normal".

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Servicios públicos colapsados y emergencias en veredas

La emergencia ambiental ha escalado a niveles sin precedentes en las últimas jornadas, afectando gravemente la infraestructura y la calidad de vida de los habitantes de San Luis.

Incendio forestal en el Tolima. Foto cortesía.

El fuego ya alcanzó redes de servicios públicos domiciliarios esenciales, dejando en condiciones de extrema vulnerabilidad a la población.

Acosta confirmó que "el día de ayer eh se afectó un gasoducto que dejó en este momento sin gas a 284 familias de nuestra zona rural" y que una parte de este grupo tampoco cuenta con energía eléctrica desde hace dos o tres días debido a que las llamas incineraron postes y redes eléctricas.

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Asimismo, la ganadería se encuentra al borde del colapso total: hay 7.200 reses registradas cuyos dueños han manifestado no tener cómo alimentar debido a la destrucción de los pastizales en medio de dos meses de sequía.

"Si multiplicamos de manera conservadora (...) el valor de esas 7.200 reces, superamos en materia ganadera la posibilidad de perder más de 22,000 millones de pesos", advirtió con profunda preocupación el alcalde.

Un llamado urgente

Ante la gravedad de la situación, el municipio ha comenzado a recibir apoyo con patrullajes militares en la zona rural. Sin embargo, el mandatario insistió en que se requiere una intervención mucho más contundente y un despliegue de fuerza pública superior.

"Necesitamos mayor despliegue de fuerza pública del municipio porque San Luis no aguanta un día más", declaró con angustia Acosta, destacando que toda la administración local se encuentra paralizada atendiendo la contingencia y que los campesinos han tenido que abandonar sus labores cotidianas durante más de 15 días para unirse a las labores de extinción de las llamas.

Escuche aquí la entrevista: