Sismos hoy en Colombia: tres temblores se registraron durante la madrugada del 27 de agosto

Un nuevo reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC) registró tres movimientos telúricos durante la madrugada de este 27 de agosto de 2026. El evento de mayor magnitud ocurrió en Piedecuesta, Santander, con una intensidad de 2.6 y una profundidad de 147 kilómetros.

La actividad sísmica reportada durante las primeras horas del día se concentró principalmente en Santander y Chocó, mientras que otro movimiento fue registrado en Panamá.

Hasta el momento, ninguno de los eventos reportados generó afectaciones ni alertas por parte de las autoridades. Colombia presenta actividad sísmica frecuente debido a la interacción de diferentes placas tectónicas en la región.

Sismo más fuerte de hoy fue en Piedecuesta, Santander

El movimiento telúrico ocurrió a las 4:32 a. m., hora local, y tuvo una magnitud de 2.6, con una profundidad de 147 kilómetros. El epicentro se ubicó en jurisdicción de Piedecuesta, Santander, cerca de los municipios de Cepitá, San Andrés y Guaca. Por tratarse de un sismo de foco profundo, el movimiento puede percibirse en una zona amplia, aunque la intensidad en superficie puede ser menor.



Lista de sismos registrados hoy, 27 de agosto

Estos son los movimientos telúricos reportados durante la madrugada:

1. Sismo de magnitud 2.6 en Piedecuesta, Santander

Magnitud: 2.6

Lugar: Piedecuesta, Santander

Hora: 4:32 a. m.

Profundidad: 147 kilómetros

Municipios cercanos: Cepitá (8 km), San Andrés (13 km) y Guaca (13 km).

Este fue el sismo de mayor magnitud registrado durante la madrugada en el reporte consultado.

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2. Sismo de magnitud 2.2 en Sipí, Chocó

Magnitud: 2.2

Lugar: Sipí, Chocó

Hora: 4:09 a. m.

Profundidad: superficial

Se trató de un movimiento de baja magnitud registrado en el occidente de Colombia.

3. Sismo de magnitud 2.8 en Panamá

Magnitud: 2.8

Lugar: Panamá

Hora: 3:22 a. m.

Evento: movimiento telúrico registrado por los sistemas de monitoreo regional.

Aunque este sismo ocurrió fuera del territorio colombiano, forma parte de la actividad sísmica registrada en la región durante la madrugada.

¿Qué hacer durante un temblor?

Los sismos de baja magnitud son frecuentes en Colombia y forman parte de la actividad sísmica normal del territorio. Ante un movimiento telúrico, las autoridades recomiendan mantener la calma, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer y seguir las instrucciones de los organismos de gestión del riesgo.

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Las personas que hayan sentido alguno de estos movimientos pueden reportarlo mediante la plataforma Sismo Sentido del Servicio Geológico Colombiano, herramienta que permite recopilar información sobre la percepción de los temblores y fortalecer el monitoreo sísmico en el país.