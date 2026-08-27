Ataque con drones contra el Ejército desata combates en zona rural de Pelaya, Cesar

En la vereda Los Pinos, zona rural del municipio de Pelaya, Cesar, se registran enfrentamientos entre unidades del Ejército Nacional y un grupo armado ilegal. De acuerdo con información entregada por habitantes de la zona, los militares fueron atacados presuntamente, mediante el uso de drones.

La situación habría generado el desplazamiento de tanquetas del Ejército hacia el sector donde se estaría presentando el ataque. Por el momento, no se tiene confirmación oficial sobre personas muertas o heridas como consecuencia de los hechos.

Cabe recordar que esta zona del sur del Cesar se encuentra en cercanías del Catatumbo, territorio donde tiene presencia el ELN. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado oficialmente la responsabilidad de este grupo armado en el ataque.