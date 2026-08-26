En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Incendios forestales
Reforma pensional
Sismos hoy
Reconstrucción de Colombia
Vuelta a España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Atacan con explosivos lanzados por drones la estación de Policía en El Tambo, Cauca: 21 explosiones

Atacan con explosivos lanzados por drones la estación de Policía en El Tambo, Cauca: 21 explosiones

En medio de los ataques, la comunidad, que reporta más de 20 explosiones, permanece confinada y autoridades le recomiendan extremar sus medidas de seguridad.

FOTO DRONES BARRANCABERMEJA.jpg
Drones, referencia.
Foto: Alcaldía de Barrancabermeja.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 26 de ago, 2026

Desde las 6:20 de la mañana de este miércoles se registra un ataque contra la estación de Policía del municipio de El Tambo, Cauca. Según la información preliminar, disidencias de las Farc estarían detrás de la ofensiva.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Los hechos se presentan en el centro de El Tambo, donde hombres armados estarían disparando ráfagas de fusil contra la estación de Policía. Además, se reporta el lanzamiento de explosivos mediante drones.

Últimas noticias

ELN-CHOCO-AFP.jpg
Pacífico

Enfrentamientos entre ELN y Clan del Golfo agravan situación humanitaria en el Chocó: Defensoría

Red de salud de cali terremoto
Pacífico

Terremoto afecta 265 instituciones de salud en Cali y obliga a reforzar la atención hospitalaria

La situación de orden público mantiene en alerta a los habitantes del municipio. En medio de los ataques, la comunidad permanece confinada y se recomienda extremar las medidas de seguridad.

Las autoridades trabajan para controlar la situación y establecer las condiciones de seguridad en la zona. Por ahora, se mantiene la tensión en el centro de El Tambo debido a la continuidad de la ofensiva armada.

El ataque contra la estación de Policía de El Tambo se suma a los hechos de violencia que han afectado al departamento del Cauca. Las autoridades avanzan en la verificación de la situación y en las acciones para proteger a la población.

Relacionados

Noticias de hoy

Cauca

Publicidad

Publicidad

Publicidad