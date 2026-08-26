Atacan con explosivos lanzados por drones la estación de Policía en El Tambo, Cauca: 21 explosiones

Desde las 6:20 de la mañana de este miércoles se registra un ataque contra la estación de Policía del municipio de El Tambo, Cauca. Según la información preliminar, disidencias de las Farc estarían detrás de la ofensiva.

Los hechos se presentan en el centro de El Tambo, donde hombres armados estarían disparando ráfagas de fusil contra la estación de Policía. Además, se reporta el lanzamiento de explosivos mediante drones.

La situación de orden público mantiene en alerta a los habitantes del municipio. En medio de los ataques, la comunidad permanece confinada y se recomienda extremar las medidas de seguridad.

Las autoridades trabajan para controlar la situación y establecer las condiciones de seguridad en la zona. Por ahora, se mantiene la tensión en el centro de El Tambo debido a la continuidad de la ofensiva armada.



El ataque contra la estación de Policía de El Tambo se suma a los hechos de violencia que han afectado al departamento del Cauca. Las autoridades avanzan en la verificación de la situación y en las acciones para proteger a la población.