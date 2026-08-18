Cayó en Cauca alias ‘Claudia’, quien manejaba las finanzas de ‘Iván Mordisco’ y era su mano derecha

Alias ‘Claudia’ o ‘La India’, señalada como cabecilla de finanzas del Bloque Amazonas Manuel Marulanda Vélez y persona de confianza de alias ‘Iván Mordisco’ y ‘Alonso 45’, fue capturada en las últimas horas en Santander de Quilichao, Cauca.
Según la investigación, la mujer manejó recursos que oscilaban entre $12.000 y $15.000 millones, provenientes del narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal. El dinero era destinado al sostenimiento logístico y al abastecimiento de las estructuras que delinquen en Amazonas, Caquetá, Putumayo y Cauca.
Entre sus funciones también estaba la administración de una pista clandestina en Mirití Paraná, Amazonas, utilizada para el movimiento de aeronaves relacionadas con el narcotráfico y el envío de droga hacia Brasil.
Las autoridades también la señalan de administrar recursos provenientes de la minería ilegal en la frontera con Brasil y varios inmuebles, incluido un hotel en Puerto Santander, que habrían sido utilizados para alojar a integrantes de la organización y menores de edad reclutados en Cauca, Valle y Nariño.
‘Claudia’ es requerida por la Fiscalía por concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, delitos relacionados con la administración de recursos presuntamente provenientes de actividades ilegales.
Publicidad