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Cayó en Cauca alias ‘Claudia’, quien manejaba las finanzas de ‘Iván Mordisco’ y era su mano derecha

La mujer habría administrado entre $12.000 y $15.000 millones de la estructura criminal y tendría a su cargo una pista clandestina para el tráfico de drogas hacia Brasil.

Captura en Cauca alias ‘Claudia’.
Captura en Cauca alias ‘Claudia’. Foto cortesía Policía.
Por: Felipe García
|
Actualizado: 18 de ago, 2026

Alias ‘Claudia’ o ‘La India’, señalada como cabecilla de finanzas del Bloque Amazonas Manuel Marulanda Vélez y persona de confianza de alias ‘Iván Mordisco’ y ‘Alonso 45’, fue capturada en las últimas horas en Santander de Quilichao, Cauca.

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Según la investigación, la mujer manejó recursos que oscilaban entre $12.000 y $15.000 millones, provenientes del narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal. El dinero era destinado al sostenimiento logístico y al abastecimiento de las estructuras que delinquen en Amazonas, Caquetá, Putumayo y Cauca.

Dinero incautado a alias ‘Claudia’, mano derecha de ‘Iván Mordisco’.
Dinero incautado a alias ‘Claudia’, mano derecha de ‘Iván Mordisco’. Foto cortesía Policía.

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Entre sus funciones también estaba la administración de una pista clandestina en Mirití Paraná, Amazonas, utilizada para el movimiento de aeronaves relacionadas con el narcotráfico y el envío de droga hacia Brasil.

Las autoridades también la señalan de administrar recursos provenientes de la minería ilegal en la frontera con Brasil y varios inmuebles, incluido un hotel en Puerto Santander, que habrían sido utilizados para alojar a integrantes de la organización y menores de edad reclutados en Cauca, Valle y Nariño.

Momento de la captura de alias ‘Claudia’, mano derecha de ‘Iván Mordisco’.
Momento de la captura de alias ‘Claudia’, mano derecha de ‘Iván Mordisco’. Foto cortesía Policía.

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‘Claudia’ es requerida por la Fiscalía por concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, delitos relacionados con la administración de recursos presuntamente provenientes de actividades ilegales.

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