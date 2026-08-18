Cayó en Cauca alias ‘Claudia’, quien manejaba las finanzas de ‘Iván Mordisco’ y era su mano derecha

Alias ‘Claudia’ o ‘La India’, señalada como cabecilla de finanzas del Bloque Amazonas Manuel Marulanda Vélez y persona de confianza de alias ‘Iván Mordisco’ y ‘Alonso 45’, fue capturada en las últimas horas en Santander de Quilichao, Cauca.

Según la investigación, la mujer manejó recursos que oscilaban entre $12.000 y $15.000 millones, provenientes del narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal. El dinero era destinado al sostenimiento logístico y al abastecimiento de las estructuras que delinquen en Amazonas, Caquetá, Putumayo y Cauca.

Dinero incautado a alias ‘Claudia’, mano derecha de ‘Iván Mordisco’. Foto cortesía Policía.

Entre sus funciones también estaba la administración de una pista clandestina en Mirití Paraná, Amazonas, utilizada para el movimiento de aeronaves relacionadas con el narcotráfico y el envío de droga hacia Brasil.

Las autoridades también la señalan de administrar recursos provenientes de la minería ilegal en la frontera con Brasil y varios inmuebles, incluido un hotel en Puerto Santander, que habrían sido utilizados para alojar a integrantes de la organización y menores de edad reclutados en Cauca, Valle y Nariño.



Momento de la captura de alias ‘Claudia’, mano derecha de ‘Iván Mordisco’. Foto cortesía Policía.

‘Claudia’ es requerida por la Fiscalía por concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, delitos relacionados con la administración de recursos presuntamente provenientes de actividades ilegales.