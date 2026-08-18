Homicidios se disparan en Bucaramanga y Santander: 38 muertes más en el área metropolitana

La violencia mantiene en alerta a las autoridades de Santander. Las cifras conocidas hasta comienzos de agosto muestran un incremento de las muertes violentas, especialmente en Bucaramanga y los municipios que conforman su área metropolitana.

En Bucaramanga, Floridablanca, Girón, Piedecuesta y Lebrija se contabilizaron 175 homicidios entre enero y el 4 de agosto de 2026, frente a los 137 registrados durante el mismo periodo del año pasado. La diferencia representa 38 muertes violentas adicionales en apenas ocho meses, según reveló la Fiscalía en un informe.

El panorama también preocupa a escala departamental. En Santander se han reportado 298 homicidios en lo corrido de 2026, mientras que en el mismo periodo del año anterior la cifra era de 282 casos. Es decir, el departamento registra 16 homicidios más.

Bucaramanga concentra la mayor cantidad de casos



La capital santandereana es el municipio que concentra el mayor número de muertes violentas del departamento, con 104 homicidios registrados este año.

En el área metropolitana, la investigación de las autoridades señala que una proporción importante de los casos estaría relacionada con dinámicas asociadas al crimen organizado, disputas territoriales y otras actividades ilegales.

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De los 175 homicidios contabilizados en el área metropolitana, 106 corresponden a casos clasificados como sicariato y 49 a riñas, según la Fiscalía. También aparecen homicidios por establecer, atracos, enfrentamientos entre la Policía y delincuentes, linchamientos y violencia intrafamiliar.

La distribución territorial en Bucaramanga también evidencia zonas con una mayor concentración de casos. La comuna Norte registra 20 homicidios, seguida de la comuna Occidental, con 12; la Suroccidental, con 11; y la Nororiental, con nueve. También aparecen entre las zonas más afectadas Morrorico, García Rovira, San Francisco, La Concordia, Centro y Mutis.

Las autoridades han identificado al sicariato como una de las principales modalidades detrás de esta escalada de violencia. Entre los factores que son objeto de seguimiento aparecen las disputas por territorios y rentas ilegales relacionadas con el microtráfico, el denominado ‘gota a gota’, la extorsión, las estafas y el lavado de activos.

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El comportamiento de los homicidios no es igual en todos los municipios. Mientras Bucaramanga, Floridablanca y Piedecuesta presentan incrementos, Girón registra una reducción frente al año anterior. Barrancabermeja también muestra un descenso en este indicador.

Ante este escenario, las autoridades han anunciado un refuerzo de las capacidades de seguridad en Bucaramanga. Entre las medidas previstas está la llegada de 200 policías adicionales, la instalación de cámaras con tecnología de reconocimiento de placas y la conformación de un batallón de Policía Militar para reforzar los patrullajes.