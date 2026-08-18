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Cuatro veredas de Carmen de Chucurí, incomunicadas por lluvias; alcaldía atiende emergencia

Las fuertes lluvias provocaron deslizamientos y la creciente de un río en Carmen de Chucurí. La Alcaldía ya movilizó maquinaria para habilitar la vía.

Lluvias Carmen de Chucurí - Santander.jpg
Blu Radio. Lluvias Carmen de Chucurí, Santander //Foto: captura de video suministrado
Por: Verónica Rincón
|
Actualizado: 18 de ago, 2026

Las intensas lluvias registradas durante las últimas horas en Carmen de Chucurí, Santander, provocaron crecientes en varios afluentes y movimientos de tierra que ya generan afectaciones en la movilidad rural del municipio.

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Uno de los puntos más críticos se presenta en la vía que comunica el casco urbano con las veredas Sirales, La Laguna, Cascajales e Islanda, donde un deslizamiento de tierra mantiene incomunicadas a esas comunidades. La administración municipal movilizó maquinaria amarilla para remover el material y avanzar en la recuperación de este corredor.

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El alcalde de Carmen de Chucurí, William Tello, explicó que las lluvias representan un cambio drástico frente a las condiciones de sequía que venía enfrentando el municipio, al punto de que la administración había tenido que transportar agua potable a escuelas y algunas veredas.

“Venimos de una temporada seca bastante fuerte, donde ya estábamos llevando agua potable para escuelas y algunas veredas. Sin embargo, hemos tenido unas intensas lluvias que han llevado a que se produzcan algunas crecientes en las riberas de los ríos”, señaló el mandatario.

Entre las situaciones que generan mayor atención está el incremento en el caudal del río Cascajales. Aunque en redes sociales circularon reportes sobre la creciente, hasta el momento las autoridades no tienen información oficial sobre viviendas afectadas o personas damnificadas por este fenómeno.

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El alcalde indicó que la administración mantiene comunicación permanente con los presidentes de las juntas de acción comunal y líderes de las diferentes veredas para establecer si las crecientes han generado nuevas emergencias.

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“Estamos atentos a cualquier información que nos permita saber qué se haya presentado y qué tipo de intervención tendremos que hacer a través del Comité de Gestión del Riesgo”, explicó Tello.

Troncal del Carare, también cerrada

Las lluvias también provocaron afectaciones en la movilidad de esta zona de Santander. La Troncal del Carare permanece cerrada debido a deslizamientos de tierra registrados en los sectores de San Marino y San Pedro.

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Las autoridades mantienen el monitoreo de los puntos críticos y adelantan las acciones necesarias para establecer las condiciones de las vías.

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