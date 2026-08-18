Solidaridad de colombianos con víctimas del terremoto es buena noticia; hay que seguir apoyando

La solidaridad con los más de 500.000 colombianos damnificados como consecuencia del terremoto del pasado 10 de agosto ha mostrado la mejor cara de los colombianos, que se han volcado a ayudar desde sus posibilidades para mitigar las graves dificultades que hoy están afrontando en 450 municipios.

A través del Banco de Alimentos, de la Cruz Roja, de Sencia y de muchas otras entidades, incluso desde alcaldías y gobernaciones o por iniciativa de grupos de amigos o de vecinos, han sido recaudados centenares de toneladas de alimentos, productos de aseo y otros elementos fundamentales para los damnificados y que ya están siendo distribuidos en Cali, Pereira, Manizales, Quibdó y otros lugares afectados por el terremoto.

Y es que las empresas, grandes, medianas y pequeñas, también se han sumado a la ola de solidaridad que vive el país: tiendas D1 ha donado mil toneladas de alimentos y productos de aseo, Coca-Cola ha donado 100.000 litros de agua, Homecenter ha entregado 6.700 kits para los damnificados, la petrolera Geopark ha apoyado con más de 40 vuelos humanitarios, tal como lo han hecho Avianca y Latam.

Los grandes empresarios y banqueros del país también se han manifestado con grandes donaciones: la familia Santo Domingo anunció la entrega de 100.000 millones de pesos, la familia Gilinski donará 150.000 millones de pesos para hospitales y escuelas de Cali, David Vélez, fundador de Nu Bank anunció 100.000 millones de pesos para Chocó, Argos donó 13.000 millones de pesos, Drummond anunció que donará un millón y medio de dólares, a lo que hay que sumarle 100.000 millones de pesos adicionales que recaudó la ANDI durante su congreso la semana pasada.



Lamentablemente. lo recaudado hasta ahora no pareciera suficiente para atender la magnitud del desastre provocado por el terremoto de 7.4 del pasado 10 de agosto. Según dijo anoche el presidente Abelardo De La Espriella, se necesitan mínimo 30 billones de pesos para atender a 120.000 familias damnificadas, 4.187 heridos, 127.557 viviendas averiadas y 26.945 viviendas destruidas. Por esto no hay que bajar la guardia en la solidaridad: miles de colombianos nos necesitan.