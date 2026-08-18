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Terremoto deja hasta el momento 304 muertos y más de 292 mil afectados en Colombia

El nuevo balance de la UNGRD señala que el terremoto del pasado lunes 10 de agosto ya deja 304 personas fallecidas, 4.548 heridas y 426 desaparecidas.

Búsqueda de personas bajo los escombros tras terremoto.
Búsqueda de personas bajo los escombros tras terremoto. Foto cortesía ejército.
Por: Yessica Gutiérrez
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Actualizado: 18 de ago, 2026

El terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, deja hasta ahora 304 personas fallecidas, 4.548 heridas y 426 desaparecidas, de acuerdo con el nuevo balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD.

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El reporte, con corte a las 6:30 de la mañana de este 18 de agosto, señala que 356 personas han sido rescatadas desde que ocurrió el movimiento telúrico, que provocó afectaciones en amplias zonas del país.

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La emergencia ya se extiende a 15 departamentos y 472 municipios, donde se contabilizan 123.789 familias afectadas, equivalentes a 292.043 personas.

Casa afectada por el terremoto en El Cairo.
Casa afectada por el terremoto en El Cairo. FOTO: EFE.

Uno de los impactos más fuertes se concentra en la infraestructura habitacional. Según el consolidado, 134.342 viviendas presentan algún tipo de avería, mientras que 29.554 quedaron destruidas. Además, se reportan daños en 5.808 edificios, de los cuales 267 colapsaron.

El terremoto también golpeó de manera significativa la prestación de servicios esenciales. La UNGRD reporta 303 centros de salud afectados, mientras que 3.443 centros educativos presentan daños. A esta cifra se suman 3.905 centros comunitarios afectados, fundamentales para la atención y organización de las comunidades durante la emergencia.

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Las dificultades también se trasladaron a la infraestructura vial y de servicios públicos. En total, 413 vías resultaron afectadas, al igual que 86 acueductos. También se registran daños en 49 puentes vehiculares, 13 puentes peatonales y cinco aeropuertos.

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El impacto de la emergencia también alcanza a los animales. El reporte oficial contabiliza 1.323 animales afectados y 496 rescatados durante las labores adelantadas en las zonas damnificadas.

Rescatistas del ejército en labores de búsqueda en Pereira.
Rescatistas del ejército en labores de búsqueda en Pereira. Foto cortesía.

Mientras continúan las labores de recuperación, las autoridades mantienen vigilancia sobre la actividad sísmica posterior al terremoto. Con corte a la 1:30 de la tarde del 17 de agosto, se habían registrado 332 sismos posteriores al evento principal, 21 de ellos con magnitud superior a 3,0 y dos por encima de 4,0.

El movimiento más fuerte de esta secuencia alcanzó una magnitud de 4,8, mientras que las profundidades de los sismos han llegado hasta los 118,4 kilómetros.

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La UNGRD señala que las cifras son preliminares y continúan en proceso de consolidación con la información suministrada por los entes territoriales y las entidades operativas. Entretanto, la atención se concentra en las familias damnificadas y en la recuperación de viviendas, hospitales, colegios, vías y servicios básicos que resultaron afectados por el terremoto.

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