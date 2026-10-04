Flávio Bolsonaro gana la primera vuelta de las elecciones en Brasil, pero habrá balotaje

El senador Flávio Bolsonaro lideró el escrutinio de las elecciones presidenciales celebradas este domingo 4 de octubre en Brasil con un 49.58 % de los votos, con 7 puntos más que el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, que tiene un 42,25 %, según los resultados oficiales con el 64,81 % del censo escrutado, según el boletín más reciente del Tribunal Supremo Electoral.

Ninguno de los otros diez candidatos llegó a los sufragios necesarios para continuar en la pelea. Si el primogénito del expresidente Jair Bolsonaro hubiese terminado con más del 50 % de los sufragios, habría ganado en primera vuelta y se convertiría en el próximo presidente del país a partir de 2027; no obstante, con el avance del escrutinio Lula da Silva logró recortar ventaja.

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Lula, de 80 años, busca su cuarto mandato no consecutivo y ha defendido la soberanía de Brasil frente a lo que denuncia como un intervencionismo en la región del mandatario estadounidense, Donald Trump.

Flávio Bolsonaro, un legislador apenas conocido hace unos meses a nivel nacional, llevó a cabo una campaña prometiendo acabar con la inseguridad, la principal preocupación de los brasileños.



Bolsonaro siguió el conteo de los votos en Brasilia, mientras Lula compareció en un hotel en Sao Paulo. Las encuestas previeron una pequeña ventaja para Lula y un balotaje entre ambos candidatos el 25 de octubre; sin embargo, este domingo la ventaja la tuvo el senador de derecha.

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