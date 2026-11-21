Al menos tres personas murieron en el incendio de una fábrica de confitería en Indonesia, anunció el domingo un responsable de los servicios de rescate, que actualizó a 36 la cifra de desaparecidos.
El incendio, ocurrido el sábado por la tarde al oeste de la capital Yakarta, también dejó cuatro heridos que fueron trasladados a centros de salud, indicó Rizky Dwianto.
🚨 BREAKING NEWS: A major fire has broken out at the PT Fonusa factory in the Pancatama Industrial Estate, Cikande, Banten.— Rajni (@RajniRajni2210) November 22, 2026
At least 3 people have died and 39 are still missing following a devastating fire at a candy factory in Serang, Indonesia, as search and rescue operations…
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Rizky señaló que el fuego seguía activo en algunos puntos, lo que complicaba las labores de búsqueda.
"Todos los elementos del equipo conjunto de búsqueda y rescate están haciendo el máximo esfuerzo para localizar a las víctimas, priorizando la seguridad del personal en el terreno", añadió.
Imágenes televisivas mostraron el lugar devorado por las llamas durante la noche, con partes de su techo derrumbadas.