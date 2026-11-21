Un avión con más de 60 pasajeros se salió de la pista del aeropuerto de Santa Rosa, en la provincia ecuatoriana de El Oro, fronteriza con Perú, sin dejar víctimas, según los reportes preliminares.

El alcalde de Santa Rosa, Larry Vite Cevallos, indicó que la noche del viernes la aeronave perdió pista, aparentemente por la explosión de un neumático al aterrizar y que las personas viajaban en el avión resultaron "sin novedades mayores".

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Añadió que el cuerpo bomberos de Santa Rosa acudió al punto para colaborar en las labores de ayuda ante el suceso.

De su lado, la televisión Ecuavisa anotó que Leonel Tenesaca, supervisor del aeropuerto, explicó que a bordo de la aeronave se encontraban 65 pasajeros, que viajaban en la ruta Quito (capital de Ecuador y situada en la provincia de Pichincha)-Santa Rosa (provincia de El Oro).



En redes sociales circula la imagen del Boeing 737-500 de Aeroregional que quedó sobre la maleza tras salirse de la pista durante el aterrizaje.

En un comunicado, Aeroregional informó de que, por razones de seguridad operacional, quedan cancelados todos los vuelos programados en la ruta Quito-Santa Rosa (Machala)-Quito para lo que resta de noviembre y todo diciembre de 2026.

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Anotó que la suspensión se mantendrá hasta que el aeropuerto de Santa Rosa confirme "que la pista reúne las condiciones necesarias para realizar aterrizajes y despegues de manera segura".

En el comunicado, en el que no hace mención a las razones por las cuales el avión se salió de la pista, la aerolínea pidió a los pasajeros con reservas en los vuelos afectados que se comuniquen con atención al cliente para recibir orientación sobre las opciones disponibles de viaje.

AVIÓN DE AEROREGIONAL SE SALE DE LA PISTA DURANTE ATERRIZAJE EN ECUADOR



🇪🇨 | Una aeronave Boeing 737-500 de la compañía Aeroregional sufrió un incidente la noche del viernes, luego de salirse de la pista durante las maniobras de aterrizaje en el aeropuerto Regional de Santa… pic.twitter.com/vPepeIaf0f — News On Demand (@OnDemand_News) November 21, 2026