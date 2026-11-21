Cuatro militares mexicanos y siete presuntos criminales fallecieron durante la operación de captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias El Chapo Isidro, jefe de la organización criminal de los Beltrán Leyva y aliado de la facción Los Mayos, del Cartel de Sinaloa, informó este sábado la Secretaría de la Defensa (Sedena) de México.

"Lamentablemente, debido a la fuerte resistencia para impedir la captura de su jefe por parte de los integrantes de ese grupo delictivo, 4 excelentes elementos de fuerzas regulares de infantería del Ejército Mexicano (...) resultaron fallecidos", indicó la Sedena en un comunicado sobre el operativo que tuvo lugar en Guasave, ubicado en el norte de Sinaloa (noroeste de México).

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Asimismo, indicó que "durante esta operación fallecieron 7 agresores y se logró la detención de 8 presuntos delincuentes", al ofrecer detalles de los enfrentamientos desatados en Sinaloa durante la noche del viernes y que sembraron el pánico entre la población del estado.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, también expresó sus condolencias a las familias de los militares fallecidos.



Fausto Isidro N (a) “Chapo Isidro”, jefe de la organización delictiva “Beltrán Leyva” y aliado al “Cártel del Pacífico” facción “Mayos”, Germán N (a) “Serafín”, su primo y segundo al mando de esa organización delincuencial y José N, su cuñado y operador financiero de este mismo… pic.twitter.com/OSEB2L3fqc — @Defensamx (@Defensamx1) November 21, 2026

"Su valentía y heroísmo merecen el reconocimiento de todo México", destacó el titular de la dependencia federal, quien apuntó que durante el operativo desplegado con inteligencia estadounidense se aseguraron, entre otras armas, un fusil calibre .50, un lanzagranadas y dos granadas de mano.

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En la misma nota, Defensa confirmó el traslado a Ciudad de México de Fausto Isidro Meza Flores, así como de su primo, Germán Meza Flores, alias Serafín, a quien las autoridades consideran el segundo al mando de la organización delincuencial, y a José, su cuñado y operador financiero.

"Arribaron a las 05.20 horas de esta fecha a la Ciudad de México a bordo de una aeronave de transporte militar, siendo trasladados a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) con el fin de quedar a disposición" de las autoridades competentes que "determinarán su situación jurídica", apuntó la Sedena.

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La captura de El Chapo Isidro ha provocado bloqueos carreteros, ataque a negocios y quema de vehículos, según distintos videos compartidos en redes sociales.

Hasta el momento, el Gobierno de Sinaloa no ha informado sobre la muerte de civiles, pero sí sobre varios vehículos abandonados en distintas vías.