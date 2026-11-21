Una inusual escena registrada en pleno centro de Toulouse, Francia, llamó la atención por la manera en que un uniformado intentó continuar la persecución de un joven sospechoso de lanzar proyectiles.

Las imágenes, difundidas el 21 de noviembre, muestran cómo el agente terminó utilizando una bicicleta ajena para desplazarse, mientras su propietaria corría detrás de él para recuperarla.

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El episodio comenzó cuando el policía intentó hacerse con una motocicleta eléctrica de una mujer que se encontraba en el lugar. Sin embargo, la conductora se negó a bajarse de su vehículo y forcejeó con el uniformado para impedir que se lo llevara.

Ante la resistencia de la mujer, el agente desistió de tomar la motocicleta y buscó otra alternativa para continuar con su operativo.



¿Cómo terminó el policía francés tomando una bicicleta?

En ese momento, una ciclista que circulaba en sentido contrario se cruzó en el camino del uniformado. El policía la detuvo y, después de intercambiar algunas palabras y forcejear brevemente, consiguió bajarla de su bicicleta para utilizarla durante la persecución.

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La mujer, desconcertada por lo ocurrido, reaccionó de inmediato e intentó recuperar su vehículo. Así, lo que inicialmente parecía una persecución policial en busca de un sospechoso terminó convirtiéndose en una escena poco habitual, con la propietaria de la bicicleta corriendo detrás del agente para que le devolviera su medio de transporte.

🇫🇷 | POLICÍA FRANCÉS ROBA BICICLETA DE UNA MUJER PARA PERSEGUIR A JOVEN VÁNDALO. pic.twitter.com/x1HuSPbnvJ — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 21, 2026

Escena de película

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La secuencia dejó una imagen que parece sacada de una comedia policial. La ciclista emprendió una carrera para alcanzar al uniformado, que continuaba pedaleando entre las personas y el movimiento del centro de la ciudad.

Sin embargo, la mujer no logró alcanzarlo durante las imágenes difundidas, mientras insistía en recuperar su bicicleta. La situación cambió por completo el protagonismo de la persecución, pues la propietaria terminó siguiendo al policía en lugar de ser el sospechoso quien concentrara toda la atención.

Las imágenes terminaron al estilo de película estadounidense como la de las conocidas escenas de filmografías como Una pareja explosiva, en la que el detective James Carter, interpretado por Chris Tucker, recurre a su placa para intimidar a conductores y apropiarse de vehículos durante sus operativos en Los Ángeles.

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Una persecución que terminó mostrando una situación igualmente llamativa, aunque en esta ocasión el vehículo utilizado por el agente fue una bicicleta y quien lo seguía era su propia dueña.