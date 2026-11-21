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Un desgarrador llamado al 911 en Plant City, Florida, Estados Unidos, abrió la puerta a un caso que ha conmocionado a la comunidad estadounidense. “Papi, por favor, no me mates”, fueron las súplicas de un niño que quedaron registradas antes de que las autoridades encontraran muertos a cinco integrantes de una familia, en un caso que es investigado como asesinato-suicidio.

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El sheriff del condado de Hillsborough, Chad Chronister, entregó detalles de la comunicación durante una rueda de prensa, en la que confirmó que un hombre habría disparado contra sus tres hijos pequeños, su esposa y luego se habría quitado la vida.

Las víctimas fueron identificadas como Raquel Luechtefeld, de 34 años; sus hijos Enoch, de cinco años, Hannah, de tres, y Job, de uno. El presunto responsable fue identificado como Isaac Luechtefeld, también de 34 años.



La emergencia fue reportada el pasado 19 de noviembre desde una vivienda ubicada en la cuadra 1700 de Sparkman Road, en Plant City. El centro de emergencias recibió la llamada sobre las 3:30 p. m., mientras los operadores escuchaban la comunicación y sonidos que parecían disparos.

🇺🇸 | Un padre mató a su esposa y a sus tres hijos, de 1, 3 y 5 años, antes de quitarse la vida en Plant City, según las autoridades. Un operador del 911 supuestamente escuchó a uno de los niños suplicando: «Papá, por favor no me dispares. Papá, por favor no me mates».… — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 20, 2026

¿Qué se escuchó durante la llamada al 911 en Florida?

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El sheriff Chronister relató que, durante la comunicación, el operador escuchó primero a un hombre decir: “Lo siento, amiguito”, seguido de una detonación.

Posteriormente, se escuchó la voz de uno de los menores, quien le pedía a su padre que no le disparara. De acuerdo con la reconstrucción entregada por las autoridades, el niño suplicó varias veces por su vida.

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“A lo lejos, podemos escuchar a un niño pequeño suplicando por su vida: ‘Papá, papi, por favor, no me dispares. Papi, por favor, no me mates’”, relató el sheriff.

Chronister indicó que el menor repitió las súplicas entre tres y cuatro veces antes de que se escuchara otro disparo. La llamada permaneció abierta durante esos momentos, aunque las autoridades todavía no han establecido quién la realizó ni cómo se originó.

🚨 UPDATE: Thriving Business, 14 Year Marriage, No Red Flags: What We Know About the Plant City Tragedy



📍PLANT CITY, FL:



New details are emerging in Thursday's tragic murder-suicide that claimed the lives of 34 year old Raquel Luechtefeld and her three young children, ages 5,… https://t.co/BQT0xaNc5v pic.twitter.com/QGoUnqLoJf — Amy Leigh (@IAmyLeigh) November 21, 2026

¿Qué hallaron las autoridades cuando llegaron a la vivienda?

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Los agentes llegaron al lugar cerca de 11 minutos después de recibir la comunicación. Al acercarse a la vivienda, pudieron observar a un niño tendido en el suelo, aparentemente sin vida, lo que los llevó a forzar la entrada para ingresar al inmueble.

Sin embargo, la amenaza ya había terminado. De acuerdo con la reconstrucción preliminar de los hechos presentada por el sheriff, el hombre habría disparado contra sus tres hijos, luego habría asesinado a su esposa y, finalmente, se habría quitado la vida. Las cinco personas presentaban heridas de bala.

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“No hay palabras que puedan expresar la magnitud de esta tragedia. Se ha perdido una familia y nuestros corazones están con sus seres queridos, amigos y todas las personas de nuestra comunidad que los conocían”, expresó Chronister.

¿Qué se sabe de los motivos del asesinato-suicidio?

Las autoridades aún no han establecido qué motivó al hombre a cometer estos crímenes. El sheriff indicó que ninguno de los padres tenía antecedentes penales y que, durante el año que llevaban viviendo en ese lugar, no se habían reportado llamadas de emergencia relacionadas con el domicilio.

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La investigación continúa para esclarecer las circunstancias de las cinco muertes. La oficina del sheriff del condado de Hillsborough informó que divulgará nuevos detalles sobre el caso.