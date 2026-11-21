Un nuevo sismo en Perú de magnitud 5,0 se registró a las 12:12 a. m. (hora local) de este sábado 21 de noviembre de 2026, con epicentro en Carhuamayo, en la región andina de Junín, según el boletín de evento sísmico internacional publicado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

El movimiento ocurrió cerca de cinco horas después del sismo de magnitud 6,7 que sacudió el centro del país en la noche del viernes y que se sintió en Lima y en otras siete regiones.

Publicidad

Datos del sismo de magnitud 5,0 en Carhuamayo

De acuerdo con el boletín actualizado del SGC, que toma como fuente al Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), el temblor tuvo las siguientes características:

Magnitud: 5,0

Hora: 00:12, hora local, del 21 de noviembre de 2026

Epicentro: Carhuamayo, Junín, Perú

Coordenadas: latitud -10,91 y longitud -76,03

Profundidad: 111 kilómetros

La entidad colombiana advirtió que la información del boletín está sujeta a cambios. Hasta el momento no se conocen reportes oficiales de daños asociados a este movimiento.



Boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano sobre el sismo registrado el 21 de noviembre de 2026 a las 00:12 (hora local) en Carhuamayo, Perú, con datos del Servicio Geológico de los Estados Unidos. El evento tuvo una profundidad de 111 kilómetros y su epicentro se ubicó en latitud -10,91 y longitud -76,03.

El sismo de 6,7 que sacudió Junín el viernes

El nuevo temblor en Perú se produjo en la misma zona donde, a las 7:09 p. m. del viernes, se registró un sismo de magnitud 6,7. El USGS ubicó ese evento cerca de Carhuamayo, al noreste de Lima. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó una profundidad de 129 kilómetros, mientras que el USGS la calculó en 108 kilómetros. telemundochicago

Publicidad

El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, informó que tras ese movimiento se "reportaron afectaciones leves en viviendas de distintas localidades de Junín", así como cortes de energía y restricciones en el tránsito de carreteras.

"No se han registrado de momento daños materiales significativos y sobre todo daños a las personas o afectaciones al cuerpo y la salud", dijo Belaúnde.

Publicidad

El presidente del IGP, Hernando Tavera, señaló a la AFP: "El sacudimiento del suelo ha sido intenso, no tenemos reporte de daños por el momento, pero si desprendimientos de tierra y piedras en cerros".

Regiones donde se sintió el temblor

El sismo del viernes fue percibido entre moderado y fuerte, según el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN). Se sintió en Áncash, Lima, Ica, Ucayali, Cerro de Pasco, Huánuco y Callao. En el distrito limeño de Miraflores, cientos de personas evacuaron oficinas y edificios.

Junín, una región con actividad sísmica reciente

El 18 de julio, un terremoto de magnitud 5,1 golpeó la región de Junín y dejó seis personas fallecidas. El IGP atribuyó ese evento a la reactivación temporal de la falla tectónica Altos del Mantaro. laestrellapanamericana

Publicidad

Perú, con 34 millones de habitantes, está ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico y registra cada año al menos 400 sismos de magnitud superior a 4,0. Entre los más recientes figura el sismo de magnitud 6,0 frente a Áncash, en diciembre de 2025.

El precedente de Pisco

El 15 de agosto de 2007, un terremoto de magnitud 7,9 causó 595 muertes en la región de Pisco, en el sur del país, y generó un pequeño tsunami.