Los primeros balances tras el sismo de magnitud 6,7 ocurrido este viernes en el centro de los Andes peruanos no reportan fuertes daños, salvo afectaciones leves a algunos edificios, apagones momentáneos en diversas localidades y el bloqueo de algunas carreteras por la caída de rocas.

El sismo ocurrió a las 19:09 hora local (00:09 GMT del sábado 21 de noviembre) con un epicentro situado a 30 kilómetros el noroeste de la población de Junín, una zona rural con baja densidad de población en la que hay diversos pueblos pequeños y aldeas.

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El jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Luis Vásquez, indicó a medios locales que hay carreteras bloqueadas por caída de rocas en la vía entre Tarma a Junín y de Lima a Huancayo, a la altura de Huarochirí.

También habló de afectaciones en el primer piso del Hospital de Pichanaki, población de la región de Junín.



"Se sigue recorriendo los lugares más alejados. Tenemos en este momento gente de las municipalidades que se están dirigiendo a los diferentes sectores para ver si tenemos algún impacto de daño con la finalidad de inmediatamente movilizar ayuda humanitaria", agregó Vásquez.

El regidor de la provincia de Junín, Vicente Quispe, afirmó en la emisora radial RPP que hasta el momento no tienen reportes de daños, a pesar del sismo, se sintió "con intensidad".

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Quispe indicó que continúan verificando posibles afectaciones en viviendas y personas para determinar las consecuencias del movimiento telúrico.

Videos del potente sismo en Perú // Fotos: redes sociales

Advirtió que el temblor se produjo cerca del lago Junín, donde se encuentra la represa de Upamayo, por lo que consideró necesario verificar si el sismo había ocasionado algún efecto en estas instalaciones.

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Del mismo modo, el gerente de seguridad ciudadana de la provincia de Chanchamayo, que pertenece a la región de Junín, Rómulo Vélasquez, señaló en el canal estatal TV Perú que el sismo provocó un apagón inmediato que alarmó a muchos pobladores a salir a la calle, pero no tienen "evidencia de daños materiales fuertes".

El movimiento telúrico también se sintió en el departamento limítrofe de Pasco, donde causó un corte de luz, según comentó el coordinador de Serenazgo de Oxapampa, Juan Antonio Torres, al coincidir que hasta el momento no tienen reportes de daños materiales.

Abdel Vega, alcalde de Carhuamayo, el pueblo más cercano al epicentro, reportó también a TV Perú que recibió varias llamadas de vecinos asustados pero sin reportes de daños graves.

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Vega precisó que en su población se mantuvo el fluido eléctrico sin interrupciones, si bien las comunicaciones se entrecortaban, tanto las llamadas telefónicas como el servicio de internet.

El temblor se originó a 129 kilómetros de profundidad bajo la superficie terrestre, una distancia considerable que hace que se disipe su poder de destrucción en la superficie y a la vez se amplíe el alcance de las ondas, sentidas incluso en Bogotá y Quito.