Un fuerte terremoto de magnitud 6.9 sacudió a Perú este viernes 20 de noviembre y sorprendió a una presentadora de televisión que se encontraba al aire durante la emisión de un noticiero. La periodista tuvo que interrumpir su intervención para alertar a los televidentes y pedirles que mantuvieran la calma ante la intensidad del movimiento.

El sismo se registró a las 7:09 de la noche, hora local, con epicentro en la zona de Ondores, de acuerdo con el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC). El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 142 kilómetros y también fue reportado como perceptible en Colombia.

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La reacción de la presentadora quedó registrada durante la transmisión en directo. "Son las 7:10 de la noche. Estamos en estos momentos en pleno temblor, en movimiento sísmico que va en aumento. Calma, les pedimos calma a todos", manifestó mientras el movimiento continuaba.

La comunicadora describió la intensidad del terremoto y pidió a las personas evitar desplazamientos apresurados. "Aquí se siente bastante, bastante fuerte. Calma, por favor, no corran. Vayan buscando los lugares más seguros", expresó frente a las cámaras.



A medida que avanzaba el sismo, la periodista entregó recomendaciones para quienes se encontraban en sus viviendas o lugares de trabajo. Entre ellas, pidió tener a la mano las mochilas de emergencia, prestar atención a los niños y evitar los gritos o las reacciones de pánico.

Uno de los momentos de mayor tensión se produjo cuando insistió en que las personas que estaban en edificios no debían utilizar los ascensores ni bajar corriendo por las escaleras. "Si está en un edificio, por favor, no baje corriendo las escaleras ni tome el ascensor. Todo con tranquilidad", advirtió.

🇵🇪 | Temblor de fuerte intensidad se sintió la noche del viernes en Junín y varias zonas de Perú, incluida su capital Lima. pic.twitter.com/qHm6eP1nL4 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 21, 2026

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La presentadora también anunció que en los minutos siguientes entregarían información sobre el lugar de origen del movimiento sísmico y sus características. Mientras tanto, continuó con el llamado a la prevención ante un temblor que se prolongó durante varios segundos.

Por su parte, el Servicio Geológico Colombiano publicó el reporte del terremoto a través de su cuenta oficial de X, con información elaborada a partir de datos del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS). La entidad precisó que el boletín está sujeto a cambios y no confirmó en qué regiones de Colombia fue sentido el movimiento ni reportó posibles afectaciones.