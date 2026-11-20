La Fiscalía de Paraguay anunció este viernes la apertura de una investigación contra el exfiscal general Emiliano Rolón por la supuesta "frustración de la persecución y ejecución penal" en el marco de las diligencias por las causas del intervenido Ueno bank, que ha derivado en la destitución y la posterior detención del expresidente Santiago Peña.

La apertura de la investigación se conoce horas después de que Rolón, quien renunció a su cargo el pasado martes luego de que un grupo de diputados pidiera someterlo a un juicio político por el caso Ueno, denunciara ante la Relatora Especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) ser víctima de "lawfare" o persecución jurídica.

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En su comunicación a la ONU, Rolón alertó de posibles "represalias institucionales" y "persecución penal con motivación política y mediática" en su contra, por lo que solicitó la observación internacional de su caso y un exhorto al Estado paraguayo para que garantice "el debido proceso, la presunción de inocencia y la independencia fiscal".

La investigación contra el exfiscal general paraguayo estará a cargo de un equipo conformado por los fiscales Francisco Santacruz, Julio Ortiz y Juan Guerrero, todos de la capital paraguaya, Asunción.



Una fuente de la Fiscalía informó a EFE que la causa se sustenta en una denuncia de las legisladoras opositoras Yolanda Paredes y Rocío Vallejo por el presunto encubrimiento que habría hecho el exfiscal general del caso Ueno.

La dimisión de Rolón se produjo en medio de la crisis política que ha desatado en el país la intervención de Ueno, comunicada por el Banco Central (BCP) el pasado 3 de noviembre y que afectó a miles de clientes, entre ellas distintas instituciones públicas que depositaron sus recursos en ese banco.

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También renunció en su momento Peña, al quedar salpicado por el escándalo, sin que el Congreso se pronunciara al respecto por falta de cuórum.

Luego, Peña fue declarado culpable por "mal desempeño de funciones" durante un juicio político en el Senado el pasado 6 de noviembre, tres días después de conocerse el proceso de resolución contra Ueno.

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Peña, actualmente en prisión preventiva, ha sido vinculado con el banco intervenido y acusado por los presuntos delitos de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.

Por el procedimiento contra Ueno también renunciaron el ahora extitular del BCP Carlos Carvallo y tres directivos de la entidad emisora, todos en prisión preventiva como parte de la investigación penal.

Además, han sido acusadas 27 personas vinculadas a Ueno y otras empresas, entre ellos siete directivos que fueron enviados a prisión preventiva y dos ejecutivas que están bajo detención domiciliaria.