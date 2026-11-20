Una fuerte advertencia al ministro de Ambiente, Fabio Arjona, hizo el presidente Abelardo De La Espriella a través de una carta de seis páginas, en la que le pidió no aislarse de las necesidades sociales, no dejarse manipular por la politiquería y evitar que los sectores tradicionales marquen el rumbo de su cartera.

La misiva comienza con un mensaje claro: el mandatario le recuerda al ministro que millones de colombianos eligieron un gobierno que rechaza la política tradicional, a la que califica de corrupta y tramposa; que se enfrentó al "narcorégimen de Petro", al "maniobrero de Santos" y al llamado centro político. Según señala, su gobierno ganó sin el respaldo de los grandes cacaos, los gremios, el empresariado organizado, las encuestadoras y los medios de comunicación tradicionales.

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Por eso, el presidente le pide al ministro evitar la tentación de regresar a los caminos de siempre y permitir que los sectores tradicionales influyan en las decisiones del Gobierno.

“Permitir que los gremios terminen gobernando con nosotros; que los políticos marquen el paso; que se vuelva a las interminables entrevistas, que más parecen interrogatorios de parte, ante los medios tradicionales. Que se reparta pauta oficial para agradar a quienes siempre han pretendido someter a nuestro proyecto; que se acepten las imposiciones de lo «políticamente correcto» y terminemos hincando la rodilla ante los que fueron derrotados en la bella batalla democrática”, señala la carta.



El mandatario va más allá y le pide a Arjona que no se limite a obedecer, sino que asuma la responsabilidad que tiene frente al mandato popular que recibió su administración. Como ejemplo, menciona la discusión de la ley de rescate fiscal, en la que, según De La Espriella, inicialmente se intentó recurrir a las fórmulas tradicionales, como aumentar los impuestos y el IVA. Sin embargo, asegura que su rechazo y la presión ciudadana obligaron a cambiar el rumbo del proyecto.

“Si los colombianos rechazan ese camino, tenemos que buscar otro. Así de simple, pero también así de profundo. Y si es necesario tomar decisiones directas y claras, incluso aquellas que algunos calificarán de populistas, se adoptarán. ¡Porque aquí no se gobierna para quedar bien con los puristas, sino para el pueblo!”, agrega.

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En la carta, el presidente también le pide al ministro administrar su cartera con "audacia y determinación", ser "políticamente incorrecto cuando sea necesario", no aislarse de las problemáticas sociales y no anteponer su lealtad a los gremios, los políticos, los medios de comunicación o los sectores poderosos.

El mandatario también enumera algunas de sus propias decisiones y compromisos frente a esos sectores:

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“Me pondré el uniforme cuantas veces sea menester. No iré a las entrevistas de siempre, porque eso no sirve para nada. Tampoco saldré del país, porque considero que es lo correcto y porque así se lo prometí al pueblo. Además, los hechos están demostrando que no es necesario viajar al exterior para promover proyectos por casi 50.000 millones de dólares. Ratifico que no se entregará pauta oficial para congraciarnos con quienes nos quieren destruir. ¡No agacharemos la cabeza!”, afirma.

La carta concluye con un nuevo mensaje contra los sectores tradicionales. De La Espriella asegura que le exigirá al "viejo establecimiento" ponerse a tono con las necesidades de los ciudadanos y dejar de privilegiar sus propios intereses económicos.

El mandatario sostiene que su administración está construyendo un nuevo orden político, al que denomina el "orden del Tigre".