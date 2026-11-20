Un ciudadano de 45 años resultó gravemente herido tras activar una mina antipersona mientras realizaba labores agrícolas en la vereda Las Parcelas, corregimiento de Luis Vero, zona rural de Sardinata, Norte de Santander.

La víctima fue identificada como Amador Becerra, quien sufrió la amputación traumática de sus dos extremidades inferiores tras pisar el artefacto explosivo.

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Luego de la detonación, habitantes de la zona acudieron a auxiliarlo. Debido a las difíciles condiciones geográficas y a las restricciones de seguridad derivadas de la situación de orden público, no fue posible el ingreso inmediato de una misión médica al lugar.

Ante esta situación, miembros de la comunidad le prestaron los primeros auxilios y lograron estabilizarlo.



El traslado de Amador

Siete habitantes lo trasladaron en una camilla improvisada, recorriendo varios tramos de caminos rurales de difícil acceso hasta llegar a un punto donde fue posible continuar con su atención médica.

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Posteriormente, el campesino fue remitido al Hospital Universitario Erasmo Meoz, en Cúcuta.

Debido a que no fue posible realizar una evacuación aérea, el traslado se efectuó por vía terrestre, en un recorrido de aproximadamente 71 kilómetros que tomó más de una hora y cuarenta minutos.

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A su llegada al centro asistencial, Becerra fue ingresado de inmediato a cirugía, por lo que se espera un reporte oficial sobre su evolución clínica.