El presidente Abelardo De La Espriella entregó el balance de orden público de las movilizaciones del 19 de noviembre y aseguró que el 97 % de las actividades se desarrollaron de manera pacífica. Durante la jornada se registraron 285 actividades en diferentes regiones del país, con cerca de 55.000 participantes.

“Esto representa una reducción frente a las 62.000 personas que se movilizaron el 14 de octubre, confirmando que el decreto 1525 está funcionando”, dijo el mandatario refiriéndose a ese documento con el que se modificó las políticas de intervención de la Fuerza Pública en las manifestaciones.

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De acuerdo con el reporte presidencial, al cierre de la jornada permanecían cinco actividades vigentes, con aproximadamente 990 personas, principalmente en Buenaventura, Patía, Zipaquirá, Tunja y Chía.

Manifestaciones en Bogotá // Foto. suministrada

El mandatario también informó que la fuerza pública realizó 12 intervenciones durante el día, entre ellas en la Universidad del Cauca y la Universidad Nacional de Bogotá. Sobre los bloqueos viales, aseguró que las autoridades actuaron de manera inmediata y que ninguna vía permaneció cerrada durante más de 30 minutos.



En total fueron cuatro capturas, frente a las seis registradas durante las movilizaciones del 14 de octubre. Entre los procedimientos destacó la detención de una mujer identificada como alias Lu, en Cali, quien tenía una orden de captura por los delitos de concierto para delinquir agravado y terrorismo. También informó sobre la incautación de material explosivo y la retención de un vehículo en la vía entre Dosquebradas y Chinchiná. Adicionalmente, señaló el hallazgo de 500 kilos de cocaína en la vía hacia Rosas, en el departamento del Cauca.