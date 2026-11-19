La Federación Colombiana de Municipios, a través de la Dirección Nacional del Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT), lanzó una alerta por la circulación de mensajes fraudulentos que utilizan el nombre y la imagen de esta plataforma para engañar a los ciudadanos con supuestas multas de tránsito pendientes.

De acuerdo con la entidad, los delincuentes envían mensajes de texto y comunicaciones por WhatsApp en los que advierten sobre presuntas obligaciones de tránsito y comparten enlaces que conducen a páginas web falsas. El objetivo es obtener información personal y financiera de las víctimas, e incluso conseguir que realicen pagos a través de estos sitios fraudulentos.

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La alerta señala que estas comunicaciones están llegando desde diferentes códigos cortos, entre ellos 893181, 893182, 893179, 893175, 893183, 85980, 85903, 87295, 87293, 890911 y 85882.

Fedemunicipios advirtió que los enlaces incluidos en estos mensajes no son canales autorizados para consultar comparendos, entregar información personal o efectuar pagos. Además, explicó que los estafadores buscan generar confianza mediante la utilización de nombres, logotipos e imágenes institucionales.



Ante esta situación, la recomendación es no abrir enlaces sospechosos ni dejarse presionar por comunicaciones que exijan pagos inmediatos. También se aconseja no compartir contraseñas, códigos de verificación o datos bancarios en páginas cuya procedencia no esté verificada.

¿Cómo consultar si tiene multas pendientes en el SIMIT?

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La Federación Colombiana de Municipios recordó que los ciudadanos pueden verificar si tienen comparendos, multas o acuerdos de pago pendientes directamente en el portal oficial del SIMIT. Para hacerlo, deben ingresar manualmente a la dirección www.fcm.org.co/simit desde el navegador de su celular o computador.

Una vez allí, deben seleccionar la opción de estado de cuenta e ingresar el número de documento de identidad o la placa del vehículo que desean consultar. Después de hacer clic en el ícono de la lupa, la plataforma mostrará la información disponible, incluyendo el tipo de infracción, el organismo de tránsito que la reportó, el estado de la obligación y el valor correspondiente.

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La entidad también recomendó que, en caso de haber realizado un pago en una página fraudulenta o suministrado información bancaria, los afectados se comuniquen inmediatamente con su entidad financiera y denuncien lo ocurrido ante las autoridades competentes.