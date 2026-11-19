El Tribunal Superior de Ibagué confirmó la condena de dos años y seis meses de prisión contra el exmandatario Andrés Fabián Hurtado Barrera, al encontrarlo responsable del delito de peculado por uso, por hechos relacionados con la utilización del estadio Manuel Murillo Toro para una celebración de carácter privado.

La decisión, conocida este 19 de noviembre, ratifica la sentencia que había emitido en primera instancia el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Ibagué, por lo ocurrido el 6 de marzo de 2021, cuando se realizó un partido de fútbol con servicios de arbitraje y narración, seguido de la celebración del cumpleaños de un familiar en uno de los camerinos del escenario deportivo.

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De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, para estas actividades se habrían utilizado instalaciones, servicios y recursos públicos, incluidos los parqueaderos del estadio, en una actividad que no correspondía a fines institucionales.

En este mismo proceso fue vinculado Alejandro Ortiz, quien para la época se desempeñaba como gerente del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué (IMDRI).



La defensa del exalcalde anunció que acudirá a la Corte Suprema de Justicia mediante el recurso extraordinario de casación, con el propósito de controvertir la decisión judicial.

Con esta determinación, el Tribunal ratifica la responsabilidad penal de quien se desempeñó como alcalde de Ibagué frente a los hechos investigados.