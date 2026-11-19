Una importante inversión para la recuperación del campo tolimense anunció la Agencia Nacional de Tierras (ANT), que destinará $12.000 millones y entregará dos tractores para fortalecer la actividad agropecuaria y apoyar a las familias campesinas afectadas por los incendios forestales que golpearon al departamento.

El anuncio fue realizado en el municipio de Rovira por la directora general de la Agencia Nacional de Tierras, Lina María Garrido, durante el lanzamiento de la estrategia Campo Milagro, una iniciativa que busca recuperar la infraestructura productiva, impulsar proyectos agrícolas y contribuir a la reactivación económica de las comunidades rurales de 17 municipios afectados por las emergencias ambientales.

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La magnitud de los incendios forestales, que impactaron más de 80.000 hectáreas en el Tolima, llevó a la entidad a poner en marcha este paquete de apoyo dirigido a las asociaciones campesinas que buscan recuperar sus cultivos, infraestructura y capacidad productiva.

Durante su intervención, Lina María Garrido destacó el compromiso de la Agencia con las comunidades rurales y recordó que uno de los propósitos de su gestión es garantizar que los campesinos tengan seguridad jurídica sobre sus tierras.



"Yo me la juego por el campo”, expresó la funcionaria, al señalar que la instrucción del presidente de la República fue llegar a todos los departamentos, municipios, veredas y corregimientos para entregar títulos de propiedad y garantizar que las familias puedan trabajar con tranquilidad en sus propios terrenos.

La directora también recordó que los $12.000 millones anunciados tienen como propósito ayudar a recuperar la infraestructura productiva de las comunidades que resultaron afectadas por los incendios.

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"Nos comprometimos a llegar con esos 12.000 millones de pesos para apoyar a las asociaciones campesinas y poder recuperar esa infraestructura productiva”, manifestó Garrido.

Proyectos de hasta $750 millones por asociación

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La inversión permitirá que cada organización campesina seleccionada pueda acceder a proyectos productivos por un valor de hasta $750 millones, de acuerdo con los requisitos y condiciones establecidos en la convocatoria.

La directora explicó que el objetivo es que los recursos lleguen directamente a las asociaciones, sean administrados con transparencia y se conviertan en oportunidades para recuperar la producción agrícola y mejorar las condiciones de vida de las familias.

“Un milagro de que los recursos se respeten, de que no se los roben, de que haya transparencia, pero sobre todo que lleguen a ustedes”, expresó, al invitar a los campesinos a aprovechar sus conocimientos sobre la tierra y la producción para multiplicar los beneficios de esta inversión.

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Dos tractores para Ortega y Rovira

A los recursos destinados a los proyectos productivos se suma la entrega de dos tractores, uno para el municipio de Ortega y otro para Rovira, con el propósito de fortalecer las capacidades de trabajo de los campesinos y facilitar las labores agropecuarias.

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“Son $12.000 millones para las asociaciones campesinas y dos tractores, uno llegará a Ortega y otro a Rovira, con el propósito de fortalecer las capacidades de trabajo en el campo”, anunció la directora de la ANT.

Convocatoria hasta el 30 de noviembre

Lina María Garrido confirmó que la convocatoria estará abierta hasta el próximo 30 de noviembre y se realizará a través de la página web de la Agencia Nacional de Tierras.

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La funcionaria hizo un llamado especial a los alcaldes de los 17 municipios beneficiados para que acompañen y orienten a las asociaciones interesadas en participar, de manera que puedan presentar correctamente sus propuestas y cumplir con los requisitos establecidos.

La ANT espera anunciar los nombres de las organizaciones seleccionadas durante los primeros días de diciembre. Posteriormente, comenzará la estructuración de los proyectos para avanzar en la entrega de los recursos.

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Frente a los tiempos de ejecución, Garrido se comprometió a que, a más tardar a finales de enero de 2027, el dinero estará en las cuentas de las asociaciones campesinas que resulten beneficiadas, “Palabra de llanera, y yo sé que palabra también de tolimense”, expresó la directora al reiterar su compromiso con el cumplimiento de este anuncio.

Finalmente, la funcionaria manifestó su solidaridad con las familias que han sufrido las consecuencias de las emergencias ambientales y aseguró que la Agencia continuará trabajando de manera articulada con la Gobernación del Tolima y las administraciones municipales para fortalecer la recuperación del sector rural.

"Nos duele lo que está pasando con nuestros hermanos colombianos. Por eso construimos un paquete de ayudas importantes. Aquí seguimos dando la pelea por nuestra gente en los territorios”, concluyó.

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Con esta estrategia, el Tolima contará con una bolsa de $12.000 millones para impulsar la recuperación de la producción agropecuaria, acompañada de maquinaria para Ortega y Rovira, en una apuesta por devolverles oportunidades a las familias campesinas que enfrentaron las consecuencias de los incendios forestales.