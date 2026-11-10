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Pese a las lluvias, sigue la alerta por incendios forestales en Medellín: van 200 este año

El Dagrd reiteró a la comunidad que mantenga los cuidados sobre las zonas verdes y evite quemas no controladas, en especial en la época decembrina por la quema de pólvora y los globos.

Incendio en Necoclí, Antioquia.jpg
Incendio en Necoclí, Antioquia.
Suministrada
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 10 de nov, 2026

Con el inicio de noviembre y la proximidad de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd) de Medellín advirtió sobre los riesgos asociados a la quema de pólvora, especialmente por la posibilidad de provocar incendios forestales y estructurales.

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Carlos Quintero, director del Dagred, informó que, durante la temporada comprendida entre noviembre de 2025 y febrero de 2026, se registraron 17 emergencias derivadas del uso de elementos pirotécnicos. Advirtió que globos y voladores pueden caer en zonas boscosas y desencadenar incendios, así como alcanzar los techos de bodegas y otras edificaciones.

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El funcionario pidió a la ciudadanía evitar la manipulación de pólvora y tener especial cuidado con los niños, los adultos mayores y las mascotas, que también pueden resultar afectados por estas prácticas.

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La alerta también se extiende a la prevención de accidentes dentro de las viviendas durante las festividades, por lo que la recomendación es no sobrecargar las conexiones eléctricas, apagar las velas antes de salir de casa, y desconectar los sistemas de energía y gas cuando las familias se ausenten por viajes.

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A estas advertencias se suma la preocupación por las condiciones climáticas. Según el director del Dagrd, de las emergencias atendidas en Medellín en lo corrido de 2026, un total de 640 incidentes, 200 corresponden a incendios forestales.

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"Recordemos que cerca del 98% de estos incendios son causados de manera voluntaria involuntaria por el hombre, aún más en esta época navideña con esta quema de pólvora y con y con los globos de mecha que pueden caer en cualquier zona", dijo.

Las autoridades precisaron que aunque durante octubre se presentaron lluvias, noviembre marca una disminución de las precipitaciones por la transición de temporada y la persistencia de la influencia del fenómeno de El Niño.

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De acuerdo con los pronósticos de las instituciones competentes, esta situación podría generar dificultades de abastecimiento de agua entre noviembre y febrero o marzo, por lo que también pidió reforzar las medidas de ahorro durante la temporada de fin de año.

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