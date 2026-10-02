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Alerta en Sabana de Torres, Santander, por incendio forestal que ya arrasó más de 10 hectáreas

Bomberos atienden la emergencia en zona rural, cerca de fincas, el Batallón y la planta de agua del municipio.

Grave incendio forestal en Sabana de Torres.
Grave incendio forestal en Sabana de Torres.
Suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de oct, 2026

Un incendio forestal de gran magnitud se registra en zona rural de Sabana de Torres, Santander, donde las llamas ya habrían consumido más de 10 hectáreas de bosque vegetal, según el reporte preliminar de los organismos de socorro.

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La emergencia se presenta en un predio de la zona rural de Sabana de Torres, donde, según Bomberos, se retiró la vegetación para realizar actividades agrícolas y, posteriormente, se produjo una quema que terminó extendiéndose hacia el área boscosa.

El fuego avanzó hacia la parte alta del terreno y permanece cerca de varias fincas, el Batallón del Ejército y la planta de agua del municipio.

Joao Alexander Archila García, comandante de la Estación de Bomberos de Sabana de Torres, explicó que "al parecer, quitaron una rosas para poder cultivar y prendieron fuego al terreno que se salió de control, por lo que la comunidad con ayuda del bomberos tratan de contener las llamas".

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"La magnitud de la emergencia ha obligado a solicitar apoyo a Gestión del Riesgo Departamental. Aunque ni viviendas ni fincas se han visto afectadas por llamas, si el humo ocasiona afectación a la respiración de varios habitantes sobre todo adultos mayores y niños", señaló el comandante de Bomberos.

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De no contener el grave incendio forestal que arrasa zona vegetal sobre las 5:00 de la mañana llegará acompañamiento de la Policía para desplegar dos equipos junto con el Ejército, en la parte alta de la montaña ingresando desde la Base Militar de Sabana de Torres Batallón de Infantería N°40 Coronel Luciano D’elhuyar.

La comunidad permanece en alerta por la cercanía de las llamas a predios rurales. Las autoridades trabajan para establecer la extensión total del área afectada y evitar que el incendio continúe avanzando.

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