Refuerzan seguridad en la Troncal del Magdalena Medio por receso escolar

Ante el incremento de viajeros entre el 3 y el 12 de octubre, la Concesión Autopista del Río Grande anunció un dispositivo especial con acompañamiento de la Policía de Tránsito y Transporte, campañas de prevención y asistencia vial permanente para los usuarios.

El plan contempla atención las 24 horas con ambulancias, grúas y carros taller, además de operativos de control de velocidad y revisión técnico-mecánica de los vehículos. La concesión también realizará jornadas de prevención vial con el acompañamiento de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, con recomendaciones sobre conducción defensiva, cumplimiento de las normas y pausas durante el recorrido para evitar accidentes asociados al microsueño.

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Uno de los principales llamados a los conductores está relacionado con las zonas que permanecen en construcción. En sectores de Sabana de Torres, Pailitas y Curumaní hay pasos controlados por el avance de las obras, lo que puede generar reducción de la movilidad y mayores tiempos de desplazamiento.

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El proyecto Troncal del Magdalena 2 registra actualmente un avance del 45,3 % y más de 80 frentes de trabajo, por lo que la concesión pidió a los viajeros reducir la velocidad, conservar la distancia de seguridad y atender la señalización y las instrucciones del personal autorizado.

“Durante la semana de receso escolar y el puente festivo tendremos un mayor movimiento de viajeros por el corredor. Nuestro llamado es a preparar el recorrido, consultar las condiciones de la vía antes de salir y seguir las indicaciones en los sectores donde estamos ejecutando obras”, explicó Jhon Jairo Barreto, director de Operaciones de Autopista del Río Grande.

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Los usuarios que tengan una emergencia médica o una falla mecánica durante el recorrido podrán solicitar asistencia a través de las líneas 318 341 3335 y 018000 931051. Al comunicarse, se recomienda indicar la ubicación, el sentido de desplazamiento y una referencia cercana, como un peaje o una señal vial, para facilitar la atención.

La recomendación para quienes viajarán durante el receso y el puente festivo es consultar las condiciones de la vía antes de salir y calcular tiempo adicional para atravesar los sectores que permanecen en obra.