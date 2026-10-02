Empieza semana de receso y Medellín es uno de los destinos más apetecidos con alza del 62,5%

Medellín atraviesa un periodo de expansión turística sin precedentes. Así lo revela el último informe del ecosistema de viajes Despegar, que con cifras consolidadas entre enero y agosto de 2026 destaca incrementos históricos en la llegada de visitantes nacionales e internacionales a la capital antioqueña.

El reporte indica que, aunque Colombia se mantiene como el principal emisor con el 78,3 % de las reservas y un crecimiento del 28,1 %, el mercado internacional experimentó un repunte extraordinario del 62,5 %, abarcando ya el 21,7 % del total de reservas en la ciudad.

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De acuerdo con Pablo Jaitman, country manager de Despegar Colombia, los países que más impulsan este flujo sobresale Estados Unidos, con un incremento del 109,4 %, seguido por México con un 72,3 %, Chile con un 69,1 %, y Brasil con un 58,7 %. A esto se suman variaciones positivas desde Argentina, España, Punta Cana y Panamá.

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"Como destinos principales se destaca Punta Cana, en República Dominicana, el cual tiene un crecimiento del 60% respecto al periodo enero- agosto de 2025 y ahora este 2026, por la combinación de producto, servicio, calidad, hospitalidad y facilidad de ingreso al país. Esas son los principales razones por las cuales eligen viajar a Punta Cana como destino principal", afirmó Pablo Jaitman.

Dinámicas de alojamiento y consumo también registraron cambios significativos

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La estancia promedio de los viajeros aumentó a 3,1 noches, un 6,4 % más que el año anterior, mientras que la tarifa diaria de hospedaje se situó en un promedio de 78,29 dólares. Asimismo, el turismo familiar ganó terreno, representando el 26,8 % de las reservas con la inclusión de menores de edad.

"Estamos muy contentos. Medellín es uno de los países que más crecimiento ha tenido acumulado en este 2026 con más de 40%, de movilización de viajeros, tanto nacionales como internacionales. Estamos muy orgullosos y muy contentos de poder traer a los viajeros a conocer medicina y una propuesta hotelera, gastronómica, cultural, de entretenimiento deportivo muy muy buena", agregó Jaitman,

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El crecimiento se vio reflejado en los diferentes servicios del sector, con repuntes en la demanda de vuelos, alquiler de vehículos y actividades recreativas, confirmando la consolidación de Medellín como uno de los destinos preferidos en el escenario global.