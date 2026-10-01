Gobierno frena alza del precio de gasolina para el mes de octubre

El Gobierno nacional oficialmente frenó el aumento del precio de la gasolina para octubre anunciado hace 24 horas. La actualización del valor del etanol, que era el argumento para dicha modificación, será asumida por el Ejecutivo.

La decisión fue comunicada este jueves, 1 de octubre, por los ministerios de Minas y Energía y de Hacienda, luego de que el Gobierno hubiera anunciado el día anterior un incremento promedio de $46 por galón para la gasolina corriente. El ajuste estaba relacionado con la actualización del precio reconocido a los productores de etanol, uno de los componentes de la estructura del valor del combustible.

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De acuerdo con el nuevo anuncio, el incremento queda sin efecto y el costo de $8.300 millones asociado al reconocimiento a los productores de etanol será asumido por el Gobierno nacional durante octubre, de manera que no se traslade a los consumidores. La medida busca evitar un nuevo aumento en el precio que pagan los colombianos por la gasolina.

Los ministerios señalaron además que el precio del ACPM continuará sin modificaciones durante octubre, en continuidad con la decisión adoptada en septiembre frente a los efectos del terremoto del pasado 10 de agosto.



Gasolina Foto: Blu Radio

En septiembre, el Gobierno también había decidido mantener estables los precios de la gasolina corriente y el ACPM como una medida de alivio para los hogares y las zonas afectadas.

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En el comunicado de este jueves, el Gobierno indicó que la reversión del aumento representa un alivio para octubre y aseguró que continuará buscando alternativas frente al impacto de los precios internacionales del petróleo sobre el valor de la gasolina. También señaló que, en adelante, las decisiones relacionadas con los combustibles deberán estar acompañadas de explicaciones claras y públicas.

La medida modifica así el anuncio realizado apenas un día antes, cuando se había establecido que la gasolina corriente tendría un aumento promedio nacional de $46 por galón, equivalente a una variación del 0,29 %. El Gobierno había explicado entonces que el ajuste buscaba reconocer a los productores de etanol, particularmente afectados por las consecuencias del terremoto en el Valle del Cauca.