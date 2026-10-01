Fedesarrollo advierte que la Ley Rescate aún no muestra una salida clara para las finanzas del país

En el marco del Congreso de Colfecar, la directora ejecutiva de Fedesarrollo advirtió que el presupuesto de 2027 y la llamada Ley de Rescate Fiscal dejan sin resolver varios interrogantes sobre las finanzas del país. Entre ellos, cuánto costará la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto y cómo se cubrirán las deudas acumuladas en sectores como salud y energía.

El Congreso aprobó un presupuesto de $634,9 billones para 2027, mientras que la ley de ajuste fiscal, con la que el Gobierno busca reducir el déficit del 9,4 % al 7,2 % del PIB, todavía no ha sido presentada. “No sabemos, por lo que presentó el Gobierno, cuánto se requiere para la reconstrucción de la parte del país que quedó rota con el terremoto. No sabemos dónde están, en ese presupuesto, algunas deudas encubiertas, como las de la salud y la energía. Tampoco sabemos qué medidas concretas propone esa ley de rescate, ni qué pasaría con el manejo presupuestal una vez que se apruebe”, dijo.

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La directora ejecutiva de Fedesarrollo explicó que un presupuesto aprobado por el Congreso funciona como una autorización para que el Gobierno pueda gastar, pero su ejecución depende de los recursos que realmente tenga disponibles. “No se tiene que gastar todo lo que le autorizan ni podría recortar solito sin volver a pasar por el Congreso, pero es un permiso que al final va a depender de cuánta plata de verdad existe”, agregó.

Dinero Colombia. Foto: archivo Blu Radio.

La situación también podría tener efectos sobre los ciudadanos, debido al costo de la deuda pública y su impacto en las tasas de financiación. Además se refirió a la caída de los ingresos petroleros, que, según explicó, pasaron de representar cerca del 20 % de los ingresos del Gobierno central en 2013 a alrededor del 4 % en 2025. Aclaró que esto no significa renunciar a la transición energética, sino hacerla “con mayor gradualidad, como lo han hecho todos los países que aprovecharon sus recursos para desarrollarse”.



Como una de las alternativas para aliviar el costo del endeudamiento, destacó el papel que podría cumplir el Fondo Monetario Internacional. Según explicó, un respaldo de este organismo podría enviar una señal de confianza a los mercados y facilitar el acceso a créditos en mejores condiciones. “Es como cuando uno le consigue a alguien una tarjeta de crédito amparada. A veces esa tarjeta nunca la termina pagando, pero le da una señal al mercado de que hay alguien detrás que respondería”.

Agregó que el Fondo podría prestar a una tasa más favorable para reemplazar deuda costosa por otra más barata y generar confianza entre los organismos multilaterales y los mercados internacionales. “La señal que necesitamos para que el Banco Mundial y los multilaterales desembolsen el crédito, y para que los mercados entiendan que Colombia no es tan riesgoso, porque hay un camino”.