MinHacienda confirma que la Ley de Rescate de la economía será radicada en 10 o 12 días

Durante su primera rueda de prensa sobre la decisión de tasas del Banco de la República, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez, anticipó que en un plazo de 10 a 12 días presentará al Congreso el proyecto de ley de rescate de la economía, que contempla ajustes y medidas de austeridad.

Según Gómez, la iniciativa forma parte de la estrategia del Gobierno para implementar un plan de ajuste y contener el aumento del déficit fiscal.

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“Esa es una ley que hemos venido trabajando desde hace ya varias semanas, de manera muy intensa”, afirmó el jefe de la cartera de Hacienda.

El ministro explicó que estas medidas se sumarán a las disposiciones que sean aprobadas en el Presupuesto General de la Nación de 2027 y a las que se incorporen en el Plan Nacional de Desarrollo, especialmente en materia de financiamiento del Estado.



La estrategia del Gobierno está planteada en tres pasos: primero, la presentación del Presupuesto General de la Nación; segundo, la ley de rescate de la economía; y tercero, el Plan Nacional de Desarrollo, que incluirá medidas con impacto en el tamaño del Estado.

Sobre este último punto, Gómez señaló que también podrían incorporarse medidas relacionadas con el tamaño del Estado y con la forma en que se financia.

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“Naturalmente, esas medidas que se incluyen en el Plan Nacional de Desarrollo van a ser determinantes para consolidar el proceso de austeridad”, señaló el ministro.

Durante la misma jornada, Miguel Gómez señaló que respaldó la posición mayoritaria de la Junta Directiva del Banco de la República de incrementar la tasa de interés en 25 puntos básicos. El ministro calificó la decisión como prudente, mientras se conocen los efectos de variables como el fenómeno de El Niño, el terremoto del pasado 10 de agosto y el aumento del precio internacional del petróleo.

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“No queremos tampoco anticiparnos hasta no conocer datos más precisos sobre el comportamiento de los precios en las próximas semanas y en los próximos meses”, dijo Gómez.

La Junta Directiva del Banco de la República elevó en 25 puntos básicos la tasa de interés de política monetaria, que quedó ubicada en 12,25 %. La decisión se tomó tras analizar el reciente repunte de la inflación en el país y el comportamiento del entorno financiero internacional.

¿Por qué el Banco de la República elevó la tasa de interés al 12,25 %?

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De acuerdo con el informe oficial de la Junta Directiva, la decisión estuvo sustentada en cuatro factores principales:

Aumento de los precios al consumidor: la inflación anual alcanzó el 6,2 %, impulsada por el comportamiento de los precios de los alimentos, los servicios y los bienes regulados, además de los riesgos asociados al fenómeno de El Niño.

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Mayores expectativas de inflación: los analistas prevén que la inflación cierre 2026 en 6,8 %, una cifra que continúa por encima del rango establecido como meta.

Menor producción industrial: la industria manufacturera registró una reducción anual del 2,3 % en julio, aunque las ventas del comercio minorista crecieron 5,3 % durante el mismo periodo.

Endurecimiento de las condiciones externas: el panorama financiero internacional se ha vuelto más restrictivo debido a las políticas monetarias que mantienen las principales economías avanzadas.

