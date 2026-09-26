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Luz verde: Medellín sí tendrá Alumbrados Navideños este año pese a Fenómeno de El Niño

Según EPM, los alumbrados utilizarán bombillas y mangueras luminosas tipo LED y materiales recuperables, una transición tecnológica que permite disminuir el consumo de energía hasta en un 40 %.

Alumbrados Medellín 2025
EPM
Por: María José Bermúdez
|
Actualizado: 26 de sept, 2026

Habrá Alumbrados Navideños en Medellín con total normalidad para el próximo mes de diciembre. Así lo confirmó el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, al despejar las dudas sobre la realización de esta tradicional celebración, pese a las alertas generadas por los efectos del Fenómeno de El Niño en el suministro eléctrico.

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El mandatario explicó que la decisión se sustenta en el uso de tecnología avanzada en iluminación. Según detalló Empresas Públicas de Medellín (EPM), los alumbrados utilizarán bombillas y mangueras luminosas tipo LED y materiales recuperables, una transición tecnológica que permite disminuir el consumo de energía hasta en un 40 % en comparación con sistemas tradicionales, garantizando un menor impacto sobre la red eléctrica.

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"Vamos a ser responsables de acuerdo al momento que vamos viviendo con la ciudad, pero igual, acuerden que los alumbrados todo el año se construyen y se fabrican, están prácticamente listos, se va a hacer el montaje, iremos viendo cuáles son las realidades del país en ese momento de energía, pero acuérdese que todo el tema del consumo es con luces LED, con luminarias LED, que, básicamente, son de muy bajo consumo", detalló Gutiérrez.

EPM reiteró que el uso eficiente de la energía debe ser un compromiso constante en los hogares antioqueños, evitando el encendido innecesario de bombillos y electrodomésticos mientras persistan las condiciones climáticas asociadas al Fenómeno de El Niño.

Con el uso de tecnologías de bajo consumo, la ciudad mantendrá su tradicional atractivo decembrino, mientras los operarios y las autoridades insisten en que la corresponsabilidad ciudadana en el ahorro de servicios públicos sigue siendo indispensable para evitar restricciones mayores en la región.

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